Handläggande beslutsstöd till Frivården Västerås
2026-04-28
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om frivårdens verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/frivard/vara-frivardskontor/
Region Mitt har verksamhet i Västmanland, Uppland, Södermanland, Närke och Värmland. Verksamhetsområde Frivården Mälardalen består av frivårdskontor i Västerås, Uppsala, Eskilstuna och Nyköping och vi söker nu en handläggare med placering i Västerås, där frivårdskontoret ligger centralt och upptagningsområde är Västmanland med 10 kommuner.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som beslutsstöd är du ett stöd för kriminalvårdsinspektör och frivårdsinspektör i arbetet med klientbeslut. Uppdraget går ut på att i dialog med sina kollegor kvalitetssäkra beslut i förhållande till lag, föreskrifter och handbok, men också kvalitetssäkra språk och annan formalia. I arbetet ingår att vara sekreterare på frivårdens beslutssammanträde och att stötta medarbetare att ta fram beslut och beslutsunderlag och handledning i särskilda klientärenden. Det ingår även att efter delegation fatta beslut i enskilda klientärenden. En del av rollen innebär också att delta på frivårdens kollegium och att aktivt delta i de rättsvårdsforum/praxisforum som förekommer.
I rollen ingår även att i dialog med chef och andra medarbetare identifiera behov av och föreslå strukturer för hur arbetet på bästa sätt kan bedrivasKvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i Kriminalvårdens verksamhet, goda förvaltningsrättsliga kunskaper, samt erfarenhet av handläggning av myndighetsärenden.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Du behöver vara flexibel, kunna planera och prioritera ditt arbete samt driva dina processer framåt. Vidare behöver du arbeta bra tillsammans med andra människor, lyssna och kommunicera på ett tydligt sätt och säkerställa att budskap når fram och förväntningar är klara för alla berörda parter. Du behöver också ha en väl utvecklad pedagogisk förmåga. Du trivs med att arbeta självständigt men kan också med kort varsel ta dig an uppgifter som behöver prioriteras i stunden.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Kandidatexamen, företrädesvis med inriktning mot juridik eller beteendevetenskap, alternativt annan akademisk examen tillsammans med erfarenhet som bedöms lämplig.
Erfarenhet av Kriminalvårdens verksamhet
Erfarenhet av handläggning av myndighetsärenden
Goda förvaltningsrättsliga kunskaper
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
Det är även meriterande med:
Erfarenhet från frivårdens verksamhet
Erfarenhet av arbete med juridiska beslut
B-körkortÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
722 11 VÄSTERÅS
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Frivården Västerås Kontakt
Magnus Harrysson (OFR) Magnus.harrysson@kriminalvarden.se 0772280800
9878947