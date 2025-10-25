Handläggande arkitekt/byggnadsingenjör

stib AB / Datajobb / Mölndal
2025-10-25


Visa alla datajobb i Mölndal, Göteborg, Partille, Härryda, Kungsbacka eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos stib AB i Mölndal, Borås eller i hela Sverige

Vi söker en handläggande arkitekt/byggnadsingenjör med helhetstänk och passion för god gestaltning. Hos oss får du vara med från första skiss till färdig byggnad - där du får kombinera teknik, kreativitet och handläggning i en och samma roll. Du driver projekten framåt, samordnar mellan discipliner och säkerställer att visionen blir verklighet.
Vi tror att du brinner för att skapa hållbara, funktionella och estetiskt genomtänkta lösningar som gör verklig skillnad i människors vardag. Här får du arbeta i en miljö där engagemang, samarbete och nytänkande står i centrum - och där dina idéer får ta plats och växa.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: admin@stibab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
stib AB (org.nr 559017-9361)
437 30  LINDOME

Arbetsplats
Saman Trading AB

Jobbnummer
9574431

Prenumerera på jobb från stib AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos stib AB: