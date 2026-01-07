Handl. ekonomisk säkerhet: framväxande tekniker och kritiska råmaterial
2026-01-07
Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad, Utrikesdepartementet
Vill du få möjlighet att axla en variationsrik roll i händelsernas centrum inom EU- och det handelspolitiska området som är föremål för stort geopolitiskt fokus? Då kan vi erbjuda dig en självständig roll i en händelserik arbetsmiljö. Vi söker dig som har god kännedom om framväxande tekniker och/eller kritiska råmaterial och vill arbeta i vårt team för ekonomisk säkerhet på enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad på Utrikesdepartementet.
Utrikesdepartementet ansvarar för ett brett spektrum av frågor inom Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik, utvecklingssamarbete och internationella handel. Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad är Regeringskansliets centrala funktion för handelspolitik, internationell handel, investeringar, ekonomisk säkerhet och frågor som rör EU:s inre marknad.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Tjänsten innebär ansvar för frågor om framväxande tekniker och kritiska råmaterial inom ramen för enhetens arbete med ekonomisk säkerhet. Arbetet innebär att förbereda, utveckla och driva Sveriges intressen inom dessa områden, i nära kontakt med politiska ledningen och i samråd med andra delar inom Regeringskansliet, utlandsmyndigheter, näringsliv, akademi och andra länder. Det är stor variation i arbetet i en dynamisk grupp med fokus på framtidsfrågor i en kontext med transatlantiska och andra geoekonomiska frågor. Tjänsteresor förekommer.Publiceringsdatum2026-01-07Bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk examen inom relevant område och minst fem års arbetslivserfarenhet inom Regeringskansliet, annan statlig myndighet, privata sektorn eller motsvarande. Erfarenhet av arbete inom området framväxande tekniker och/eller kritiska råmaterial är meriterande.
Dina egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har god analytisk förmåga, mycket god samarbetsförmåga samt god förmåga att skapa och upprätthålla kontaktnät, såväl nationellt som internationellt. För att trivas och passa in i rollen är du serviceinriktad, med driv och vana att arbeta med många kontaktytor och många parallella spår i en stundtals mycket intensiv arbetssituation. Du är ansvarstagande och självständig samtidigt som du visar på mycket gott omdöme och hög integritet i ditt arbete. Intresse för teknikfrågor.Övrig information
Tidsbegränsad anställning 1 år med tillträde efter överenskommelse, med eventuell möjlighet till förlängning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta gruppchef Lisbeth Hellvin Stålgren. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Pia Patricia Rosengren. Fackliga kontaktpersoner för UPF (Saco) och för ST-UD. Du når dem alla via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 19 januari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av försvarsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9671176