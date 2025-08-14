Händiga personer till vår uthyrningsverksamhet!
MTX Rekrytering & Bemanning är specialister inom installation, fastighet, bygg & industri. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som arbetar med både yrkesarbetare och tjänstemän. Vi är medlemmar i Almega - Kompetensföretagen och Installatörsföretagen och vi har kollektivavtal med Svenska Elektrikerförbundet, övriga LO och Unionen.
Våra kunder väljer oss för vår kvalitet, vår branschkännedom och vår flexibilitet.
Händiga personer med körkort!
Är du en händig person som är på jakt efter en ny utmaning? Vi anställer löpande till uppdrag för personer som har verktygsvana och där rätt inställning och personliga egenskaper är avgörande!
Arbetsuppgifter och kravprofiler varierar mellan uppdragen och vissa uppdrag, men inte alla ställer krav på körkort. Gemensamt för uppdragen är att du får chansen att lära dig ett nytt yrke och arbeta på företag som värdesätter sina anställda! De flesta uppdragen är på lång sikt och flera av uppdragen kan leda till anställning hos kundföretaget efter en tids inhyrning.
Som anställd hos MTX Rekrytering & Bemanning får du goda kollektivavtalsenliga villkor, en personalansvarig stöttar under uppdraget. Vi följer också upp arbetsmiljön och de anställdas trivsel löpande.
Placering: Placeringen varierar mellan projekten
Lön: Enligt kollektivavtal
Omfattning: Tjänsterna är generellt sett på heltid och på lång sikt.
