Händig Produktionsmedarbetare | Hireq AB

2025-09-18
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hireq AB i Simrishamn
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige
HIREQ är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med säte i Ystad. Vi är en pålitlig partner som erbjuder HR-relaterade tjänster till såväl enmansföretag som storföretag. Våra ledord är kvalitet, enkelhet och personlighet.
För kunds räkning söker vi nu en medarbetare till produktion inom livsmedel.
ArbetsbeskrivningHos vår kund kommer du att ha en bred tjänst inom produktionen. Du kommer delvis att arbeta med nya moderna automatiserade produktionslinjer, men framförallt på mindre mer manuella linjer för fyllning. Tjänsten spänner över ett brett område, från uppgifter av mer teknisk karaktär där du kommer att ställa in, underhålla och reparera maskinerna, till att du sköter mer rutinartade uppgifter som att stå som operatör vid linjen samt städa och hålla ordning. Truckkörning ingår också i tjänsten.
Det bör nämnas att hos vår kund arbetar alla som ett lag och därför hjälps vi åt när det är mycket belastning på någon avdelning. Därför kan det hända att du även får rycka in på andra avdelningar, liksom att du får hjälp av dina kollegor om din avdelning är hårt belastad.
Din profilVi söker dig som är en händig fixare. Du är praktiskt lagd, har ett grundläggande tekniskt intresse och trivs med ett fysiskt arbete. Vi tror att du har en bakgrund från någon typ av producerande företag.
Du är en person som gillar att vara i farten och du hittar alltid något att göra i mellanstunder. Ordning och reda är viktigt för dig, och du finner en tillfredsställelse i att hålla snyggt och prydligt omkring dig. Det är viktigt att du är ansvarsfull, flexibel och hjälpsam, och ser det som självklart att ställa upp om dina kollegor på en annan avdelning har mycket att göra.
Denna tjänst är initialt ett bemanningsuppdrag. Vi tillämpar ett löpande urval och ser därför gärna att du skickar in din ansökan så fort som möjligt. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot din ansökan!
