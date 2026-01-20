Händig problemlösare till Ledgrossistens kundtjänst
2026-01-20
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grossisten Nordic AB i Helsingborg
Är du den som vännerna ringer när de ska koppla in en dimmer? Gillar du att prata med folk? Grossisten Nordic AB (ledgrossisten.se) söker nu en teknisk supportmedarbetare!
Vi säljer belysning och elmaterial till både proffs och hemmafixare. Din roll blir att guida dem rätt.
Vi söker dig som:
Förstår grundläggande el/belysningsteknik.
Är snabb på tangenterna och har god datorvana.
Är tålmodig, pedagogisk och serviceinriktad.
Här får du en nyckelroll i ett glatt gäng där ingen dag är den andra lik.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder en spännande och dynamisk arbetsplats i tillväxt. Hos oss får du:
Gedigen internutbildning inom belysningsteknik och våra system.
Goda utvecklingsmöjligheter i ett företag som värdesätter din potential.
Ett härligt team med högt i tak, korta beslutsvägar och engagerade kollegor.
Placering: Helsingborg Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse
Är du redo att lysa upp vår värld?
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Glöm inte personligt brev när du skickar in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: jobb@ledgrossisten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grossisten Nordic AB
(org.nr 559195-5215), https://www.ledgrossisten.se/
Trintegatan 1 (visa karta
)
253 68 HELSINGBORG Jobbnummer
