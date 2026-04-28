Händig person sökes till Hunnebostrand!
Professionals Nord Göteborg AB / Möbelsnickarjobb / Sotenäs Visa alla möbelsnickarjobb i Sotenäs
2026-04-28
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Göteborg AB i Sotenäs
, Lysekil
, Uddevalla
, Färgelanda
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Swede Ship har en lång tradition inom skeppsbyggnad, och ett av våra varv - Djupviks varv - har byggt fartyg sedan 1890-talet. Leveranser till kustbevakningen och marinen startade redan 1937, svetsning i aluminium infördes 1950 och tillverkning i kompositmaterial började 1979.
Vill du arbeta i en praktisk roll som präglas av kvalitets- och hantverksarbete? Är du intresserad av att bygga båtar hos ett växande båtvarv? Då har vi rollen för dig! Vi söker just nu en händig person till Swede Ship Composite i Hunnebostrand. Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Tillsammans med Swede Ship Composite i Hunnebostrand söker vi just nu efter en driven och händig person med erfarenhet av antingen komposit eller snickeri. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord men att du anställs direkt hos Swede Ship Composite. Önskemål från både oss och kunden är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
.
Om rollen
Hos Swede Ship Composite kommer du att arbeta med tillverkning av båtar och komponenter i kompositmaterial, såsom glasfiber och kolfiber. Arbetet är mycket hantverksmässigt och sker efter ritning, där noggrannhet och känsla för detaljer är avgörande. Du arbetar både självständigt och i team med kollegor. Du behöver inte ha arbetat som båtbyggare sedan innan men du är en praktiskt lagd person.
I rollen kommer du bland annat att:
Tillverka både stora och små detaljer efter ritning i kompositmaterial
Avläsa och arbeta efter kundspecifika ritningar
Forma, färdigställa och montera komponenter
Vem är du?
För rollen är det av yttersta vikt att du har en god känsla för hantverksarbete samt god verktygsvana. Du behöver också vara noggrann, ansvarsfull och kvalitetsmedveten med ett intresse för praktiskt arbete. Du har tidigare arbetat som komposittekniker, snickare eller finsnickare och besitter god förmåga att arbeta utifrån ritningar.
Vidare söker vi dig som
Har en relevant bakgrund - exempelvis från industrigymnasiet, alternativt erfarenhet som komposittekniker, snickare eller finsnickare
Har en god förmåga att läsa och förstå ritningar
Har B-körkort
Har flytande kunskaper i det svenska språket
Har goda kunskaper i det engelska språket
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid, 07-16
STAD: Hunnebostrand
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Josefine Kinnmark
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Göteborg AB
(org.nr 559300-1885), https://swedeship.se/
450 46 HUNNEBOSTRAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Swede Ship Composite Kontakt
Konsultchef
Josefine Kinnmark josefine.kinnmark@pn.se Jobbnummer
9880808