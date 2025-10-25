Händig och driven? Vi söker säkerhetsmontör till Örebro
2025-10-25
Är du en nyfiken och händig person som trivs med praktiskt arbete och vill utvecklas inom säkerhetsbranschen? Vi söker nu en säkerhetsmontör till ett väletablerat företag i Örebro som arbetar med kompletta säkerhetslösningar för dörrar och passersystem. Här blir du en del av ett engagerat gäng som trivs tillsammans, hjälps åt och har roligt på jobbet.
OM TJÄNSTEN
Som säkerhetsmontör kommer du att arbeta med installation, montering och service av olika säkerhetsprodukter, allt från mekaniska och elektromekaniska lås till dörrstängare, dörrautomatik och passersystem. Arbetet innebär både självständiga uppdrag och samarbete inom ett dedikerat team, där ni tillsammans säkerställer högsta kvalitet och trygghet för kunderna. Arbetet är varierat - ena dagen arbetar du hos en privatkund och nästa dag är du del av ett större projekt i offentlig miljö.
Du erbjuds
En trygg anställning och en arbetsplats som investerar i din långsiktiga utveckling till att bli en expert inom låsmontage. Du får möjlighet att arbeta med varierande uppdrag och bli en del av ett stabilt team med stark sammanhållning.
Dina arbetsuppgifter
• Utföra montering och installation av säkerhetslösningar ute hos kund
• Arbeta både självständigt och i team, beroende på projekt
• Felsökning och reparation
• Anpassa arbetsuppgifter och projektplaner utifrån dagliga förändringar
• Arbeta självständigt med komplexa installationer efter en gedigen upplärningsperiod
VI SÖKER DIG SOM
• Innehar B-körkort
• Har ett intresse för teknik och säkerhet
• Grundläggande förståelse för mekanik och förmåga att arbeta praktiskt, med andra ord är du händig och van vid att skruva, bygga och meka
• Långsiktigt intresse för yrket och en vilja att lära sig och utvecklas över tid
• Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Det är meriterande om du har
• Arbetat i liknade roll sedan tidigare
• Erfarenhet från säkerhetsbranschen, snickeri, montage, el eller bygg
• Nyfikenhet och driv att ständigt utvecklas inom säkerhetsteknik
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att lyckas i rollen tror vi att du är en ödmjuk och serviceinriktad person som alltid sätter kunden i fokus. Du tar ansvar för ditt arbete, behåller lugnet när det behövs och löser problem med ett metodiskt och nyfiket arbetssätt. Dessutom har du ett tydligt driv och en vilja att ständigt utvecklas.
Övrig information:
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
• Arbetstid: Dagtid 07-16, vardagar
• Placering: Örebro
• Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning, inkluderat registerkontroll, kommer att genomföras i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen).
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
