Händig och driven? Vi söker säkerhetsmontör till Lidköping
Är du en nyfiken och händig person som trivs med praktiskt arbete och vill utvecklas inom säkerhetsbranschen? Vi söker nu en säkerhetsmontör till Vadsbolås i Lidköping som arbetar med lösningar inom lås och säkerhet. Här blir du en del av ett engagerat gäng som trivs tillsammans, hjälps åt och har roligt på jobbet.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Som säkerhetsmontör kommer du att arbeta med installation, montering och service av olika säkerhetsprodukter, allt från mekaniska och elektromekaniska lås till dörrstängare, dörrautomatik och passersystem. Arbetet innebär både självständiga uppdrag och samarbete inom teamet, där ni tillsammans säkerställer högsta kvalitet och trygghet för kunderna. Arbetet är varierat – ena dagen arbetar du hos en privatkund och nästa dag är du del av ett större projekt i offentlig miljö.
Du erbjuds
En trygg anställning och en arbetsplats som investerar i din långsiktiga utveckling till att bli en expert inom låsmontage. Du får möjlighet att arbeta med varierande uppdrag och bli en del av ett stabilt team med stark sammanhållning. Hos oss får du chansen att utvecklas inom en bransch i ständig förändring, där Vadsbolås satsar på gedigen introduktion, internutbildning och en långsiktig karriär.Dina arbetsuppgifter
Utföra montering och installation av säkerhetslösningar ute hos kund
Arbeta både självständigt och i team, beroende på projekt
Felsökning och reparation
Anpassa arbetsuppgifter och projektplaner utifrån dagliga förändringar
Arbeta självständigt med komplexa installationer efter en gedigen upplärningsperiod
Vi söker dig som
Innehar B-körkort
Behärskar svenska språket flytande då det krävs för tjänstens arbetsuppgifter
Har ett intresse för teknik och säkerhet
Grundläggande förståelse för mekanik och förmåga att arbeta praktiskt, med andra ord är du händig och van vid att skruva, bygga och meka
Långsiktigt intresse för yrket och en vilja att lära sig och utvecklas över tid
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av svagström
Arbetat i liknade roll sedan tidigare
Bakgrund som fastighetsskötare, bilmekaniker, elektriker eller industriarbetare
Nyfikenhet och driv att ständigt utvecklas inom säkerhetsteknik
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att lyckas i rollen tror vi att du är en ödmjuk och serviceinriktad person som alltid sätter kunden i fokus. Du tar ansvar för ditt arbete, behåller lugnet när det behövs och löser problem med ett metodiskt och nyfiket arbetssätt. Dessutom har du ett tydligt driv och en vilja att ständigt utvecklas.
Övrig information:
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid 08-17, vardagar
Placering: Lidköping
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning, inkluderat registerkontroll, kommer att genomföras i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen).
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "0AUK10". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
