Händig maskinist

Svealands Maskintjänst AB / Växtodlarjobb / Knivsta
2025-08-27


Verksamheten på gården samt entreprenad ökar, förstärkning i arbetslaget är behövd.
Arbetsplatsen är i första hand på lantbruksfastigheten med jordbruk, jakt och skötsel av anläggning för träning av travhästar.
Du som söker behöver ha erfarenhet samt kunnande alternativt intresse av följande.
X Moderna jordbrukstraktorer
X Entrepenad maskiner
X Verkstads kunnig
X Kunna jobba självständigt
X Gilla att jobba team med andra
X Erfarenhet av enklare snickare sysslor
X Stresstålig
X Gilla djur

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: frick.smab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svealands Maskintjänst AB (org.nr 559337-3979)
Östuna Östunaberg 65 (visa karta)
741 94  KNIVSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9479479

