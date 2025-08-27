Händig maskinist
2025-08-27
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
Verksamheten på gården samt entreprenad ökar, förstärkning i arbetslaget är behövd.
Arbetsplatsen är i första hand på lantbruksfastigheten med jordbruk, jakt och skötsel av anläggning för träning av travhästar.
Du som söker behöver ha erfarenhet samt kunnande alternativt intresse av följande.
X Moderna jordbrukstraktorer
X Entrepenad maskiner
X Verkstads kunnig
X Kunna jobba självständigt
X Gilla att jobba team med andra
X Erfarenhet av enklare snickare sysslor
X Stresstålig
X Gilla djur Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: frick.smab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svealands Maskintjänst AB
(org.nr 559337-3979)
Östuna Östunaberg 65
)
741 94 KNIVSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9479479