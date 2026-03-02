Händig gårdskarl som personlig assistent i Mårdaklev
2026-03-02
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vår kund söker dig som vill arbeta i gårdsmiljö som personlig assistent!
Vill du ha ett meningsfullt och omväxlande arbete där du gör verklig skillnad i en annan människas liv? Nu söker vi en engagerad och ansvarsfull personlig assistent till en man med Beckers muskeldystrofi bosatt i Mårdaklev.
Om uppdraget
Kunden är en vuxen man som kan kommunicera själv och är delaktig i sin vardag, men som behöver stöd i flera praktiska moment. Arbetet innebär bland annat:
Hjälp vid förflyttningar med hjälpmedel
Stöd vid personlig hygien
Praktisk hjälp i och omkring hemmet
Assistera vid aktiviteter på gården
Assistent och ta hand om kunds får
Arbetsplatsen är en gårdsmiljö där det alltid finns något att ta tag i. Vi söker därför dig som trivs med ett aktivt arbete och som gärna är utomhus när tillfälle ges. Stor fördel om du är händig och van vid gårdslivet.
Vem vi söker
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du som söker är:
Händig och praktiskt lagd
Arbetsvillig och initiativtagande
Flexibel och lösningsorienterad
Trygg, lyhörd och respektfull
Bekväm i en gårdsmiljö
Har körkort och tillgång till bil
Har inte djur allergier
Pratar flytande svenska
Erfarenhet av personlig assistans eller vård är meriterande men inget krav - rätt inställning och personkemi är avgörande.
Arbetstider
Tjänsten är en mindre tjänst på cirka 1-2 pass per vecka. Arbetspassen är förlagda enligt följande:
Dag/kväll: 10:30-22:45, (ibland delad tur 16-22:45.)
Natt/dag: 22:30-15:10 (inklusive 4,5 timmars jour nattetid)
I sommar finns heltid och utöver det finns alltid möjlighet till extra pass vid andra assistenters frånvaro mm.
Vi erbjuder
Ett självständigt och meningsfullt arbete
Introduktion och stöd i uppdraget
En arbetsplats med varierande arbetsuppgifter
Möjlighet att bli en viktig del av en annan människas vardag
Möjlighet till heltid i sommar.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Angelica Soylu 0702178253 Jobbnummer
9771364