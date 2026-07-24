Händig extraarbetare
B3 Personal AB / Montörsjobb / Stockholm Visa alla montörsjobb i Stockholm
2026-07-24
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Om rollen
Som händig extraarbetare hos oss gör du praktiska uppgifter någon/några gånger i veckan där din flexibilitet och praktiska läggning kommer väl till pass. Uppdraget består av varierande småjobb såsom enklare reparations- och underhållsarbeten, montering och fixaruppdrag samt transporter av material vid behov. Tjänsten passar dig som är händig, lösningsorienterad och trivs med att arbeta självständigt på olika uppdragsplatser.Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Montera möbler, hyllor och enklare inredning enligt instruktioner
Transportera och bära material till och från arbetsplats
Felsökning och snabba lösningar vid akuta mindre problem
Hålla ordning på verktyg och material samt rapportera utfört arbete
Följa säkerhetsrutiner och anvisningar på platsProfil
Praktiskt lagd och händig med känsla för att lösa praktiska problem
Erfarenhet från liknande arbete, exempelvis snickeri, fastighetsskötsel, bygg eller hemservice
Grundläggande verktygskunskap och vana att hantera hand- och elverktyg på ett säkert sätt
Punktlig, ansvarsfull och flexibel vad gäller arbetsdagar och tider
God kommunikationsförmåga i svenska i tal; enkel skriftlig hantering av rapporter eller följesedlar
Körkort B och tillgång till transport är meriterandeDina personliga egenskaper
Problemlösande och initiativtagande
Tålamod och noggrannhet vid detaljarbete
Serviceinriktad och van att möta kunder på ett professionellt sätt
Kan arbeta självständigt men också samarbeta vid behov
Vi erbjuder
Flexibelt extrajobb med arbete med varierande arbetstider och dagar
Konkurrenskraftig ersättning och trygg administration via B3 Personal
Tydlig introduktion vid uppdragets start och stöd från arbetsledare
Möjlighet till fler uppdrag och längre samarbeten vid god matchningÖvrig information
Tjänsten är ett konsultuppdrag via B3 Personal med löpande urval. Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta oss.Så ansöker du
Skicka CV och en kort beskrivning av din tillgänglighet samt tidigare erfarenhet till B3 Personal. Urval sker löpande — skicka din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8125197-2115880". Arbetsgivare B3 Personal AB
(org.nr 556983-1752), https://b3personal-demo.teamtailor.com
Götlundagatan 11 (visa karta
)
124 71 BANDHAGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
B3 Personal Jobbnummer
10011298