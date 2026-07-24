Händig extraarbetare

B3 Personal AB / Montörsjobb / Stockholm
2026-07-24


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Om rollen
Som händig extraarbetare hos oss gör du praktiska uppgifter någon/några gånger i veckan där din flexibilitet och praktiska läggning kommer väl till pass. Uppdraget består av varierande småjobb såsom enklare reparations- och underhållsarbeten, montering och fixaruppdrag samt transporter av material vid behov. Tjänsten passar dig som är händig, lösningsorienterad och trivs med att arbeta självständigt på olika uppdragsplatser.

Publiceringsdatum
2026-07-24

Arbetsuppgifter
Montera möbler, hyllor och enklare inredning enligt instruktioner

Transportera och bära material till och från arbetsplats

Felsökning och snabba lösningar vid akuta mindre problem

Hålla ordning på verktyg och material samt rapportera utfört arbete

Följa säkerhetsrutiner och anvisningar på plats

Profil
Praktiskt lagd och händig med känsla för att lösa praktiska problem

Erfarenhet från liknande arbete, exempelvis snickeri, fastighetsskötsel, bygg eller hemservice

Grundläggande verktygskunskap och vana att hantera hand- och elverktyg på ett säkert sätt

Punktlig, ansvarsfull och flexibel vad gäller arbetsdagar och tider

God kommunikationsförmåga i svenska i tal; enkel skriftlig hantering av rapporter eller följesedlar

Körkort B och tillgång till transport är meriterande

Dina personliga egenskaper
Problemlösande och initiativtagande

Tålamod och noggrannhet vid detaljarbete

Serviceinriktad och van att möta kunder på ett professionellt sätt

Kan arbeta självständigt men också samarbeta vid behov

Vi erbjuder
Flexibelt extrajobb med arbete med varierande arbetstider och dagar

Konkurrenskraftig ersättning och trygg administration via B3 Personal

Tydlig introduktion vid uppdragets start och stöd från arbetsledare

Möjlighet till fler uppdrag och längre samarbeten vid god matchning

Övrig information
Tjänsten är ett konsultuppdrag via B3 Personal med löpande urval. Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta oss.

Så ansöker du
Skicka CV och en kort beskrivning av din tillgänglighet samt tidigare erfarenhet till B3 Personal. Urval sker löpande — skicka din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8125197-2115880".

Arbetsgivare
B3 Personal AB (org.nr 556983-1752), https://b3personal-demo.teamtailor.com
Götlundagatan 11 (visa karta)
124 71  BANDHAGEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
B3 Personal

Jobbnummer
10011298

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