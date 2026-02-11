Handens vårdcentral/Dalarönärmottagning söker distrikssköterska
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Haninge Visa alla sjuksköterskejobb i Haninge
2026-02-11
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Haninge
, Nacka
, Eskilstuna
, Trosa
, Västerås
eller i hela Sverige
Välkommen till Handens Vårdcentral/Dalarö Närmottagning! Vi växer och behöver utöka vår bemanning med en till Distriktssköterska.
Vi söker nu dig som är distriktssköterska!
Vår arbetsplats
Vår mottagning ligger belägen i en vacker skärgårdskommun med goda kommunikationer. Hos oss arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och läkare tillsammans i team. Vi har en öppen dialog och nära till teamarbete i all patientkontakt. Du kan läsa mer om det på Handens vårdcentral (regionstockholm.se)
Som anställd hos oss finns goda möjligheter för utveckling och utbildning. Vi erbjuder olika förmåner som exempelvis fri sjukvård i öppenvård samt friskvårdsbidrag. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär sedvanligt arbete som distriktssköterska/sjuksköterska samt arbeta i vår SMO mottagning för vuxna personer med funktionsnedsättning. Enheten ligger beläget på Handens sjukhus. Vi har ca 21500 listade patienter varav 160 är inom hemsjukvården. Samverkan med övriga vårdaktörer som kommun, anhöriga och slutenvården är viktigt för oss och tillhör det dagliga arbetet. Kvalifikationer
Distriktssköterska. Erfarenhet av LSS-boende, kunskap inom diabetes samt journalsystemet Take Care, Life Care och Teleq är meriterande.Dina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är positiv och kan ta eget ansvar. Du ser lösningar, är flexibel, gillar att jobba i team samt har en god prioriteringsförmåga.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid 100%. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1060". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Handens vårdcentral Kontakt
Linda Nilsson, Enhetschef 070-2246604 Jobbnummer
9737078