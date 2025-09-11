Hamnarbetare, tillsvidare, 6 månader provanställning
2025-09-11
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
, Luleå
, Skellefteå
, Kalix
Vill du vara med och skapa framtidens hållbara industri - med havet som din arbetsplats?
Hos oss på ShoreLink får du mer än ett jobb - du blir en del i en växande region där transport och logistik är avgörande för utvecklingen.
Varje dag bidrar vi till att föra industrin framåt, med målet att vara Sveriges mest produktiva och hållbara hamnoperatör 2030.
Nu söker vi en hamnarbetare som vill ha ett varierat arbete med både maskiner och manuella uppgifter, alltid med havet som närmaste granne. Här får du chansen att kombinera praktiskt arbete, ansvar och laganda i en miljö med dagar som bjuder på variation.
Din roll hos oss
Som hamnarbetare är du en viktig kugge i att få gods till och från fartygen på ett säkert och effektivt sätt. Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Lastning och lossning av gods Maskinkörning och manuellt arbete Arbete som påslagare och signalist utomhus, året runt - i alla väder Underhåll och skötsel av hamnområdet
Arbetet kan innebära arbete på hög höjd och kräver därför både god fysik och ett säkerhetsmedvetet arbetssätt.
Vem är du?
Vi söker dig som är nytänkande, omtänksam och ansvarstagande. Du gillar att samarbeta, tar ansvar och har förmågan att se helheten i ditt arbete.Publiceringsdatum2025-09-11Kvalifikationer
Gymnasieutbildning
Körkort klass B
Service- och målinriktad i ditt arbetssätt
Trivs med att arbeta tillsammans med andra
Meriterande om du har:
Erfarenhet av att köra kran
Yrkesbevis och erfarenhet av hjullastare
Intresse för teknik
Körkort klass C, CE,
YKB, ADR tank
Utbildning inom säkra lyft och fallskydd
Vad vi erbjuder
Hos oss får du mer än ett arbete - du blir en del av ett företag som är en nyckelspelare i den moderna industrins framväxt i norra Sverige. Vi står mitt i en spännande utveckling där våra hållbara logistiklösningar gör skillnad, både för industrin och för framtiden.
Anställning: Tillsvidare, med 6 månaders provanställning
Arbetsmiljö: Säkerhet och trivsel är alltid högsta prioritet
Mångfald: Vi vill bredda vår arbetsgrupp och uppmuntrar även kvinnor att sökaSå ansöker du
Ansök senast 30 september 2025 - men gärna tidigare, då urval sker löpande.
Är du redo att ta plats på kajen och bli en del av ett lag som gör skillnad?
Välkommen med din ansökan till ShoreLink! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/15". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shorelink AB
(org.nr 556053-7168) Arbetsplats
ShoreLink Piteå Kontakt
Nicklas Sonesson Driftchef 073-3228041 Jobbnummer
9503545