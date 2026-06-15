Hamnarbetare, Port of Skellefteå
Skellefteå kommun, samhällsbyggnad / Hamnjobb / Skellefteå Visa alla hamnjobb i Skellefteå
2026-06-15
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Vill du ha ett varierande arbete där du kombinerar maskinkörning, godshantering och praktiskt arbete i en verksamhet som är viktig för hela regionens utveckling? Då kan rollen som hamnarbetare vara något för dig.
Port of Skellefteå växer och utvecklas i takt med ökade godsvolymer och ett nytt hamnområde. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att skapa effektiva och säkra godsflöden där varje arbetsinsats har betydelse för att verksamheten ska fungera. Här får du en viktig roll i det dagliga arbetet och möjlighet att vara med och påverka hur vi utvecklar våra arbetssätt framåt.
Arbetet bedrivs i skift med förmiddag- och eftermiddagspass. Beroende på verksamhetens behov kan även beredskap förekomma.
DIN ROLL
Som hamnarbetare ansvarar du tillsammans med dina kollegor för drift, skötsel och underhåll av hamnområdet. Arbetet är varierande och omfattar både godshantering, maskinkörning och praktiska arbetsuppgifter som bidrar till att hamnens verksamhet fungerar säkert och effektivt.
En viktig del av uppdraget är att förbereda inför fartygsanlöp och medverka vid trossföring, lastning och lossning. Du arbetar med truckkörning, hantering av containrar, fartygsrensning samt koppling av laster med kätting och sling. Säker lasthantering är en självklar del av arbetet och genomsyrar samtliga arbetsmoment.
I rollen ingår även maskinkörning med exempelvis truck och hjullastare samt drift- och underhållsarbeten inom hamnområdet, såsom snöröjning, sandning och sopning av kajer och vägar. Beroende på verksamhetens behov och din kompetens kan även krankörning samt enklare service- och underhållsarbeten förekomma.
Du blir en del av ett team på cirka 15 medarbetare där samarbete, planering och ett starkt säkerhetstänk är avgörande för att verksamheten ska fungera väl.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har erfarenhet av att köra hjullastare, gaffeltruck eller liknande maskiner i arbete. Du är van att hantera gods på ett säkert och effektivt sätt och förstår vikten av ordning, planering och säkerhet i det dagliga arbetet.
För att vara aktuell för rollen behöver du:
Erfarenhet av att köra hjullastare, gaffeltruck eller liknande maskiner i arbete.
God fysisk förmåga då arbetet är fysiskt krävande och utförs utomhus året runt.
B-körkort.
God förmåga att kommunicera på svenska eller engelska.
Har du dessutom erfarenhet från hamn-, terminal-, logistik- eller industriverksamhet ser vi det som meriterande. Detsamma gäller truckkort, förarbevis för hjullastare, erfarenhet av större maskiner eller fordon samt kunskaper inom enklare service-, verkstads- eller underhållsarbete.
För att trivas i rollen behöver du vara stabil och kunna behålla fokus även när tempot varierar och förutsättningarna förändras. Du samarbetar väl med andra och bidrar till att arbetet flyter på smidigt. När utmaningar uppstår tar du initiativ och hittar lösningar som hjälper verksamheten framåt.
DIN NYA ARBETSPLATS
Du blir en del av Port of Skellefteå, en viktig nod för regionens industri, transporter och samhällsutveckling. Här arbetar vi nära både kunder och interna funktioner i en organisation som präglas av framtidstro, utveckling och korta beslutsvägar. Skellefteås starka tillväxt och den gröna omställningen skapar nya möjligheter och ställer samtidigt höga krav på affärsmässighet, samarbete och långsiktighet.
Som arbetsgivare erbjuder vi en stabil grund, engagerade kollegor och möjlighet att vara med och forma något som är under tydlig uppbyggnad.
Läs mer om oss: Port of Skellefteå
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Urvalet påbörjas efter sista ansökningsdag den 9 augusti. De kandidater som går vidare i processen bjuds in till tester och intervju. Vi återkopplar till alla sökande inom en vecka efter sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i Skellefteå?
Läs mer: https://skelleftea.se/
Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "726592". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
)
931 85 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
Driftchef Port of Skellefteå
Magnus Karlsson 0910-73 50 00 Jobbnummer
9964335