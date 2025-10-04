Hammerstaskolan söker speciallärare/specialpedagog
2025-10-04
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som speciallärare/specialpedagog arbetar du aktivt för att alla elever får möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar.
Du arbetar inkluderande, främjar en positiv lärmiljö och samverkar med lärare, elevhälsa, vårdnadshavare och andra aktörer för en helhet i elevernas skolgång.
Hammerstaskolan är en F-9-skola med ca 460 elever, inklusive en särskild undervisningsgrupp för elever med språkstörning. Våra elever trivs och mår bra, och skolan har fina grönområden, bra kommunikationer och en skolgård som inbjuder till lek och aktivitet.
Vi är en skola i utveckling där det specialpedagogiska perspektivet är en bärande del för verksamhetens utformning och förbättringsarbete. Du håller dig uppdaterad genom fortbildning och kollegialt lärande, och deltar även i aktiviteter som öppet hus och schemabrytande inslag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbeta på organisations-, grupp- och individnivå.
Kartlägga, analysera och följa upp elevers utveckling.
Ge handledning och stöd till kollegor för att utveckla inkluderande lärmiljöer och undervisningsupplägg.
Bidra med specialpedagogisk kompetens i elevhälsoteam och samverkan med vårdnadshavare/externa aktörer.
Delta i utvecklingsinsatser för tillgänglighet, likvärdighet och lärande.
Dokumentera, följa upp och utvärdera insatser.
Använda digitala verktyg i det pedagogiska arbetet.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats som befinner sig på en utvecklingsresa. Hos oss får du en möjlighet att vara med och bygga upp elevhälsans arbete. Målet är att bli ett interprofessionellt team som på riktigt blir en naturlig och integrerad del av elevernas skolvardag och pedagogernas arbete.
Elevhälsoteamet består idag av speciallärare och specialpedagoger, en kombinerad kurator/SYV och skolsköterska. Utöver det har vi våra viktiga socialpedagoger på mellan- och högstadiet som är nyckelpersoner i vårt trygghetsarbete. Tillsammans arbetar vi för att stärka både elevernas kunskapsutveckling och deras välmående.
Vi vill arbeta strukturerat, systematiserat och kvalitativt - där elevhälsans kompetenser används fullt ut. Du får möjlighet att bidra med din kompetens och vara delaktig i att forma hur arbetet organiseras framåt så att vi bedrivet ett elevhälsoarbete som ligger i framkant.
Som speciallärare/specialpedagog hos oss blir du, som tidiga nämnt, en del av ett större team vilket gör att du kan diskutera, reflektera och utveckla arbetssätt tillsammans med kollegor. Vi strävar efter att arbeta forskningsbaserat och ser gärna att du har erfarenhet av RTI-modellen samt arbetssätt som PBS eller IBIS.
I Botkyrka möts du av mångfald, engagemang och en stark tro på att alla elever kan lyckas. Här finns nyfikna elever som vill lära sig och kollegor som brinner för sin undervisningen. Tillsammans gör vi skillnad!
Du som söker till oss
Vi söker dig som är utbildad speciallärare eller specialpedagog, eller som är i slutfasen av din utbildning. Du brinner för att utveckla tillgängliga lärmiljöer och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, både i klassrummet och mer individriktade insatser.
Hos oss får du vara med och organisera det specialpedagogiska stödet på riktigt, vi vill ta tillvara på alla kompetenser fullt ut. Därför söker vi en nyfiken och lösningsinriktad person som gillar att tänka nytt, driva idéer och hitta vägar som gör skillnad för eleverna.
Du är en lagspelare som bygger goda relationer, är flexibel inför förändringar och har en stark kommunikativ förmåga. Samtidigt är du strukturerad och ser till att insatser håller hög kvalitet.
Publiceringsdatum2025-10-04Kvalifikationer
Utbildning som speciallärare/specialpedagog (eller i slutfasen).
Kunskap om språkutvecklande arbetssätt.
Erfarenhet av tillgängliga lärmiljöer och specialpedagogisk didaktik.
God samarbetsförmåga i arbetslag och elevhälsoteam.
Meriterande:
Erfarenhet som speciallärare/specialpedagog.
Kunskap om PBS/IBIS.
Digital kompetens, gärna Prorenata, V-klass, Google-miljö och stödverktyg för iPad/Chromebook.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Löneform: Enligt överenskommelse
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollOm företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Carolina Zenkert carolina.zenkert@botkyrka.se 0708891968 Jobbnummer
