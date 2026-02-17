Hamburgersäljare till Piteå

Big Boy Söder AB / Restaurangbiträdesjobb / Piteå
2026-02-17


Om jobbet

Publiceringsdatum
2026-02-17

Beskrivning av verksamheten
Vi på BigBoy vet vad du vill ha. Bra käk, helt enkelt. Därför serverar vi burgare som är precis sådär som burgare ska vara - nygrillade, med goda råvaror och äkta smaker.
I mer än 30 år har vi satt bra burgare på Sverigekartan. På den resan har vi fått vår edge i kunnig personal, de rätta råvarorna och i slutändan - mätta och glada kunder.

Dina arbetsuppgifter
Du vill flippa burgare.
Vi har burgare.

Vill du få in en fot i restaurangbranschen, eller ha ett lärorikt och flexibelt jobb vid
sidan av dina t.ex. studier?

Vi på Big Boy gillar människor med en positiv inställning, som har en god känsla för service och som tycker om att arbeta i team. Hos oss utvecklas du snabbt, därför lägger vi inte så stort fokus på om du har någon tidigare erfarenhet i branschen eller inte - viktigast för oss är att du vill lära dig. #jobbjustnu
Ansökan skickas vi mail. Märk ansökan med "Piteå".

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Ansökan via mail
E-post: jobb@bigboy.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Piteå".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Big Boy Söder AB (org.nr 556353-9302)
Västergatan 9 (visa karta)
941 32  PITEÅ

Arbetsplats
BIG BOY

Jobbnummer
9748748

