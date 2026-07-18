Hamburgerkock sökes till Skoghalls Pizzeria

Triss i S AB / Kockjobb / Hammarö
2026-07-18


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Hamburgerkock sökes till Skoghalls Pizzeria
Är du passionerad för hamburgare och gillar att laga mat med hög kvalitet? Då vill vi gärna ha dig i vårt team!
Skoghalls Pizzeria söker nu en hamburgerkock för heltids- eller deltidsanställning.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att laga hamburgare och grillmat.
Är noggrann, ansvarstagande och stresstålig.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Har ett stort intresse för matlagning och kvalitet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: skoghalls.deli@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Triss i S AB (org.nr 559387-4505)
Lillängsvägen 14 (visa karta)
663 31  SKOGHALL

Arbetsplats
Skoghalls Pizzeria

Jobbnummer
10006011

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