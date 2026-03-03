Halvtid, köksbiträde lunch
2026-03-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du en ansvarstagande och effektiv person som trivs i ett högt tempo? Vill du bli en del av vårt team på Waku Waku?
Waku Waku är en japansk restaurang där vi fokuserar på enkla, näringsmedvetna och prisvärda måltider inspirerade av japanska traditioner. Vi söker nu ett köksbiträde som vill ta ansvar för vår lunchverksamhet och leverera en förstklassig matupplevelse till våra gäster.
Om rollen
Som köksbiträde under lunchen har du en central roll. Eftersom du arbetar självständigt i köket under dessa timmar är det avgörande att du är organiserad, snabb och trivs med att ta eget ansvar. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Förberedelser och tillagning av mat.
Uppläggning och servering.
Disk, städning och dagliga köksrutiner.
Att tillsammans med övrig personal se till att våra gäster får bästa möjliga service.
Vem är du?
Vi lägger störst vikt vid din personlighet och din arbetsmoral. Tidigare erfarenhet är meriterande, men inget krav då vi erbjuder full upplärning på plats. Vi söker dig som:
Är pålitlig, punktlig och mycket ansvarstagande.
Arbetar effektivt även under stress.
Är en god lagspelare som har lätt för att samarbeta.
Talar engelska obehindrat, då kundkontakt och samarbete sker på engelska.
Arbetstider och villkor
Omfattning: Halvtid (ca 20 timmar/vecka), med goda möjligheter till extra timmar på kvällar för rätt person.
Arbetstider: Främst måndag-fredag, kl. 10:00-14:00.
Plats: Waku Waku (60 sittplatser inne, 30 ute).
Övrigt: Vi har kollektivavtal.

Publiceringsdatum
2026-03-03
Vi söker någon som kan börja omgående och intervjuer sker löpande. Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till oss snarast. Bifoga gärna ett foto eller länkar till dina sociala medier (FB/Instagram) i ansökan.
Viktig information: Vänligen respektera att vi inte tar emot ansökningar eller frågor via telefon eller spontanbesök i restaurangen. Vi kontaktar de kandidater som går vidare i processen.
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: kok@wakuwakubar.se Arbetsgivarens referens
