Håltagare / Betonghåltagning

Vi söker en noggrann och driven håltagare till vårt team. Arbetet består främst av håltagning i betong, tegel och andra byggmaterial vid nyproduktion och renoveringsprojekt. Du kommer att arbeta med kärnborrning, väggsågning och golvsågning samt förberedelser för installation av ventilation, rör och el.
Arbetet sker både självständigt och i samarbete med andra yrkesgrupper på byggarbetsplatser. Vi söker dig som är ansvarstagande, har god arbetsmoral och kan arbeta säkert och effektivt.Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
B-körkort
Erfarenhet av håltagning eller liknande arbete inom bygg
God fysisk förmåga
Kunskap om säkerhet på byggarbetsplats
Meriterande:
Utbildning inom bygg och anläggning
Erfarenhet av kärnborrning och betongsågning
Arbete på väg / andra relevanta certifikat
Vi erbjuder:
Heltidsarbete
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling inom företaget
Servicebil i arbetet
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: ansok@bygg-support.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille Byggsupport AB
(org.nr 556954-3191)
414 55 GÖTEBORG Arbetsplats
