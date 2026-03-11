Håltagare / Betonghåltagning

Partille Byggsupport AB / Betongarbetarjobb / Göteborg
2026-03-11


Visa alla betongarbetarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Partille Byggsupport AB i Göteborg

Vi söker en noggrann och driven håltagare till vårt team. Arbetet består främst av håltagning i betong, tegel och andra byggmaterial vid nyproduktion och renoveringsprojekt. Du kommer att arbeta med kärnborrning, väggsågning och golvsågning samt förberedelser för installation av ventilation, rör och el.
Arbetet sker både självständigt och i samarbete med andra yrkesgrupper på byggarbetsplatser. Vi söker dig som är ansvarstagande, har god arbetsmoral och kan arbeta säkert och effektivt.

Publiceringsdatum
2026-03-11

Kvalifikationer
B-körkort

Erfarenhet av håltagning eller liknande arbete inom bygg

God fysisk förmåga

Kunskap om säkerhet på byggarbetsplats

Meriterande:
Utbildning inom bygg och anläggning

Erfarenhet av kärnborrning och betongsågning

Arbete på väg / andra relevanta certifikat

Vi erbjuder:
Heltidsarbete

Trevlig arbetsmiljö

Möjlighet till utveckling inom företaget

Servicebil i arbetet

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: ansok@bygg-support.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Partille Byggsupport AB (org.nr 556954-3191)
414 55  GÖTEBORG

Arbetsplats
Göteborg

Jobbnummer
9790498

Prenumerera på jobb från Partille Byggsupport AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Partille Byggsupport AB: