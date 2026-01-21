Hälsopromotör
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Tandhälsan hos barn och ungdomar har förbättrats under de senaste årtiondena.
Ett kvarstående problem är dock de stora skillnaderna mellan barn i familjer med olika socioekonomisk bakgrund. Eftersom tandhälsa är starkt kopplad till levnadsvanor är insatser som främjar hälsosamma vanor särskilt viktiga. Tandvården har viss kompetens inom området, men det pågår diskussioner om behovet av att bredda kompetensen och öka samverkan med hälso- och sjukvården.
Sedan 2021 har Folktandvården Västra Götaland anställt hälsopromotörer som arbetar både på klinik och i samverkan med aktörer som förskolor, familjecentraler och barnhälsovården. Nu söker vi ytterligare en hälsopromotör som vill bidra till detta viktiga arbete.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Som hälsopromotör blir du en del av tandvårdsteamet på 1-2 kliniker och fungerar som en brygga till andra arenor där småbarnsfamiljer rör sig. Din huvuduppgift är att ge stöd till familjer med hög risk för kariessjukdom genom att främja beteendeförändringar som stärker hälsan.
Du kommer att:
Hålla enskilda hälsosamtal med föräldrar till barn (0-6 år) med risk för eller med kariessjukdom, baserat på teorier om beteendeförändring.
Stödja föräldrar i att utveckla föräldraskap och ansvar för barnens hälsa.
Utveckla och genomföra samarbetsformer med aktörer som förskolor och familjecentraler.
Planera och genomföra hälsofrämjande insatser samt inspirera till ett hälsopromotivt förhållningssätt.
Presentera konceptet för olika målgrupper och bidra till utvecklingen av nya aktiviteter.
Ha löpande kontakt med samverkansparter.
Tjänsten är placerad på 1-2 kliniker i Göteborgsområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Kandidatexamen som hälsopromotör/hälsovetare, exempelvis från Hälsopromotionsprogrammet eller liknande, gärna med inriktning mot kostvetenskap.
Kunskap inom folkhälsovetenskap och/eller beteendevetenskap (meriterande).
Förståelse för hälsans bestämningsfaktorer och ett starkt engagemang för att minska skillnader i hälsa.
Intresse för att bidra till Folktandvårdens och regionens hälsofrämjande arbete.
Erfarenhet av arbete inom tandvården är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid att du är initiativtagande, resultatinriktad och har förmåga att driva aktiviteter framåt. Du är strukturerad och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete effektivt. Erfarenhet av enskilda hälsosamtal med fokus på beteendeförändring samt arbete med vårdnadshavare och barn är meriterande. Rollen kräver god samarbetsförmåga och att du kan kommunicera tydligt, engagerat och lyhört i olika sammanhang.
Välkommen med din ansökan!
Övrigt
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om
