Hälsopedagog till Solna stad
Vi söker en inspirerande hälsopedagog som vill stärka Solnas förebyggande arbete. Välkommen till en verksamhet där ditt engagemang gör verklig skillnad och där du kan vara med och utveckla framtidens förebyggande arbete!Publiceringsdatum2026-04-17Om företaget
Den förebyggande verksamhetens huvudsakliga uppdrag är att motverka social isolering och ofrivillig ensamhet, samt att skapa förutsättningar för ett ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande. Genom ett brett utbud av sociala och fysiska aktiviteter på stadens träffpunkter, i nära samarbete med volontärer, frivilligorganisationer och andra förvaltningar, arbetar vi för att främja en inkluderande och trygg gemenskap. Vårt dagliga arbete präglas av samarbete, empati och ett respektfullt bemötande för alla vi möter.
Till verksamheten tillhör ett antal träffpunkter, mötesplatser för äldre. På träffpunkterna verkar både personal och volontärer för att tillsammans erbjuda ett tilltalande och varierat utbud av aktiviteter i en trivsam miljö.
Som medarbetare i den förebyggande verksamheten ingår du i ett team med hälsopedagoger, digitala fixare, fixarservice, träffsamordnare, anhörigkonsulent, arbetsterapeut, demenskoordinator, syn- och hörselinstruktör, volontärsamordnare och administratör.
Vad innebär arbetet?
Som hälsopedagog i den förebyggande verksamheten kommer du att arbeta med att planera, genomföra och följa upp insatser som främjar fysisk, psykisk och social hälsa. Du kommer att samarbeta med kollegor inom olika professioner och ha en viktig roll i att skapa inkluderande och inspirerande hälsofrämjande aktiviteter.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du bland annat för att planera och genomföra föreläsningar samt leda riktade gruppaktiviteter. Du bidrar också med din specifika yrkeskompetens till övriga hälsopedagoger och övriga kollegor. Eftersom vi ständigt strävar efter att utveckla verksamheten behöver du trivas med att tänka nytt, planera, strukturera och marknadsföra både befintliga och nya aktiviteter.
Du kommer att
utforma och leda hälsofrämjande aktiviteter, både individuellt och i grupp
samverka med interna och externa aktörer
följa upp och utvärdera insatser
omvärldsbevaka fältet inom förebyggande arbete och utifrån detta bidra till verksamhetens utveckling.
Vem söker vi?
Vi söker dig som brinner för att skapa meningsfulla möten och aktiviteter. I rollen kommer du att arbeta nära våra medborgare och bidra till deras välbefinnande genom samtal, träning och sociala insatser.
Vi söker dig som har
högskoleutbildning (kandidatexamen) inom hälsopedagogik/hälsovetenskap
erfarenhet av att arbeta med äldre
erfarenhet av att leda enskilda samtal
erfarenhet av att leda gruppträning
erfarenhet av att samordna aktiviteter
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
goda datorkunskaper.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda samverkansprojekt inom ramen för hälsofrämjande arbete, då vi samarbetar med olika aktörer för att utveckla våra insatser. Det är även meriterande om du har arbetslivserfarenhet av målgruppen personer med funktionsnedsättning.
Som person har du en god pedagogisk och kommunikativ förmåga, tålamod och ett gott bemötande. Du trivs både med att arbeta självständigt och i team och du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du har även en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande
Hos oss får du möjlighet att kombinera din kompetens med engagemang för människors välbefinnande, tillsammans skapar vi en verksamhet som gör skillnad.
Vi erbjuder:
ett meningsfullt arbete där du gör skillnad
möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
ett varmt och professionellt arbetsklimat
kompetensutveckling och friskvårdsförmåner.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Varmt välkommen med din ansökan senast den 3 maj 2026.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Frida Wagman, frida.wagman@solna.se
.
Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning. Utdrag ur belastningsregistret får högst vara 1 år gammalt.
Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Stadshusgången 2 (visa karta
)
171 86 SOLNA Arbetsplats
Omvårdnadsförvaltningen, Humaniora vård & omsorg, Förebyggande verksamhet Kontakt
Frida Wagman frida.wagman@solna.se
