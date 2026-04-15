Hälsoinformatiker med intresse för terminologi och vårddokumentation
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner här:https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/dina-formaner Publiceringsdatum2026-04-15
Som hälsoinformatiker arbetar du med att skapa förutsättningar och stöd för god kvalitet i vårddokumentation och enhetlig terminologi i regionen. Arbetet innebär tex behovsanalys, informatiskt arbete och modellering, utveckling av informationsstrukturer samt konfiguration av dessa i våra vårdinformationssystem.
I denna roll som hälsoinformatiker ingår rollen som klassificeringskoordinator för regionens diagnos- och åtgärdskodning samt vara kontaktperson mot Socialstyrelsen i dessa frågor.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Bevaka utvecklingen av området sjukdomsklassifikation/diagnos- och åtgärdskodning och aktivt bidra i införandet av ICD11
• Säkerställa att regionen följer Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsklassifikation och kvalitetssäkra diagnoskodning i regionen
• Utbilda och stödja verksamheterna i förbättringsarbete rörande diagnoskodning
Uppdraget utgår från Linköping men möjlighet till distansarbete finns.
Arbetsgrupp
Verksamhetsområdet Informationsdriven utveckling består av cirka 80 medarbetare med huvudfokus på att driva och stödja regionens arbete kring informationshantering, uppföljning och analys, produktionsutveckling och digitalisering i vårdverksamheten. Verksamhetsområdet är indelat i två enheter och denna tjänst är placerad på Data- och analysenheten.
Du kommer arbeta i ett team med andra hälsoinformatiker, verksamhets- och informationsarkitekter, verksamhetsanalytiker och utvecklingsledare i en expansiv fas, där din erfarenhet och specialistkompetens blir en tillgång. I rollen arbetar du nära verksamheten och samverkar med förvaltningar av vårdinformationssystem.
Om dig
Vi söker dig som har relevant utbildning inom tex vårdadministration, hälsoinformatik, vård, medicinsk teknik eller motsvarande område. Du har erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan vård och IT, gärna med informationshantering eller dokumentation i digitala lösningar inom hälso- och sjukvården. Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Du har erfarenhet av vård eller vårdadministration och god förståelse för vårddokumentationens betydelse i hälso- och sjukvården. Du har erfarenhet av kodning och dokumentation.
Erfarenhet från arbete med kvalitetsregister och andra datakällor som stödjer verksamhetens uppföljning och utveckling är meriterande.
Du har tidigare arbetat med utvecklings- och förbättringsarbete och trivs med att bidra till att höja kvaliteten i dokumentationsprocesser och informationsflöden. Erfarenhet från hälso- och sjukvårdens olika delar är värdefull och gör att du förstår verksamhetens behov, utmaningar och förutsättningar. Kunskap och erfarenhet av journalsystemet Cosmic samt andra vårdinformationssystem är meriterande.
För att trivas och lyckas i rollen som hälsoinformatiker söker vi dig som är både initiativtagande och självgående, och som har lätt för att omsätta behov till praktiska lösningar. Du har en god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt, och du trivs med att tillsammans med andra skapa värde för verksamheten.
Vi ser också att du har pedagogisk insikt och kan förmedla komplex information på ett tydligt och tillgängligt sätt. Din helhetssyn gör att du förstår hur olika delar inom vård och IT hänger ihop, samtidigt som du arbetar strukturerat och med hög kvalitet i varje steg.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Klostergatan 19 C (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Data- och analysenheten Kontakt
Enhetschef
Marie Reinicke Marie.Reinicke@regionostergotland.se 010-1030532 Jobbnummer
9855287