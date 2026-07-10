Hälsoinformatiker för framtidens vårdinformation
Region Östergötland / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-07-10
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, Mjölby
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eller i hela Sverige
Omvärlden förändras i snabb takt. Ny teknik, nya arbetssätt och ökade förväntningar från invånare skapar både möjligheter och utmaningar för hälso- och sjukvården. Samtidigt ökar andelen äldre i befolkningen medan färre finns tillgängliga på arbetsmarknaden. För att möta framtidens behov behöver regionen fortsätta utvecklas och genom digitalisering och informationshantering skapa förutsättningar för effektivare arbetssätt. Nu söker vi en erfaren hälsoinformatiker som vill bidra till en mer informationsdriven och hållbar hälso- och sjukvård. Hos oss får du möjlighet att skapa värde genom att skapa förutsättningar för effektiv informationshantering och fungerande informationsflöden – från första registrering till sista återanvändning.
Vårt erbjudandeFör livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
ArbetsbeskrivningSom hälsoinformatiker arbetar du i gränslandet mellan vårdverksamhet, informationshantering och digitala system. Du bidrar till att skapa förutsättningar för en regionövergripande enhetlig terminologi och en strukturerad, ändamålsenlig och kvalitetssäkrad dokumentation som stödjer både det patientnära arbetet, juridiska krav och verksamhetens behov av uppföljning, analys, utveckling, och överföring av information. I rollen arbetar du nära vårdens verksamheter för att förstå begrepp och behov, kartlägga informationsflöden och identifiera förbättringsmöjligheter. Du omsätter verksamhetens behov till praktiska lösningar i våra vårdinformationssystem genom att ta fram terminologier, utveckla kodverk, ta fram och konfigurera sökord, dokumentationsmallar och andra strukturer för enhetlig och kvalitetssäkrad registrering av vårdinformation. I arbetet ingår också att du tar fram visst utbildningsmaterial, utbildar, vägleder och stöttar verksamheter i användningen av nya lösningar och informationsstrukturer. Anställningen utgår från Linköping men möjlighet till distansarbete finns.
ArbetsgruppData- och analysenheten är en del av regionens utvecklingsfunktion och består av cirka 40 medarbetare med kompetens inom bland annat analys, informationsarkitektur, verksamhetsutveckling och hälsoinformatik. Du blir en del av ett team med fem hälsoinformatiker som tillsammans arbetar med att utveckla informationsstrukturer och dokumentationsstöd för regionens verksamheter. Teamet ansvarar för att stödja verksamheterna i frågor som rör hälsoinformatik, vårdinformationshantering i stort och särskilt strukturer för vårddokumentation. Hälsoinformatisk kompetens är också en viktig del vid utveckling, införande och förändring av vårdinformationssystem, där hälsoinformatikern bidrar med kunskap om verksamhetens behov kopplat till effektivisering av informationshantering och dokumentationsprocesser. Vi arbetar nära både vårdverksamheter och andra specialistfunktioner och medverkar i både mindre förbättrings-arbeten och större utvecklingsinitiativ inom hälso- och sjukvården. Arbetet präglas av samarbete, kunskapsutbyte och en gemensam ambition att skapa lösningar som gör verklig nytta för vårdens medarbetare och patienter.
Om digVi söker dig som har högskoleutbildning inom hälsoinformatik, eller en kombination av utbildningsbakgrund och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Till exempel högskoleutbildning inom systemvetenskap, informationssystem, kognitionsvetenskap, medicinsk teknik eller motsvarande, alternativt en högskoleutbildning inom sjukvård eller vårdadministration tillsammans med kunskaper inom hälsoinformatik. Du har erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan verksamhet och digitala lösningar och är van att analysera behov, driva utvecklingsarbete och omsätta komplexa frågeställningar till praktiskt användbara lösningar. Det är även önskvärt att du har goda kunskaper inom terminologiarbete och språkvård.
Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet inom:
hälsoinformatik eller informationshantering inom hälso- och sjukvård
begrepps- och informationsmodellering
standarder inom hälsoinformatik, till exempel SnomedCT och OpenEHR
vårdinformationssystem, gärna Cosmic
kvalitetsregister, uppföljning eller sekundäranvändning av hälsodata
verksamhetsutveckling, förändringsledning eller systeminföranden
Vi söker dig som kombinerar analytisk förmåga med ett starkt engagemang för verksamhetens utveckling. Du är initiativtagande och självgående och trivs i en roll där du får ta ansvar, driva frågor framåt och skapa resultat tillsammans med andra. Eftersom arbetet sker i nära samverkan med många olika yrkesgrupper har du en god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt. Du är lyhörd för verksamhetens behov och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Du har förmåga att se helheten och förstå sambanden mellan vårdprocesser, informationsflöden och digitala lösningar. Samtidigt är du strukturerad och kvalitetsmedveten med förmåga att hantera komplexa frågeställningar på ett systematiskt sätt. Du värdesätter kvalitet i ditt arbete och bidrar till lösningar som är långsiktigt hållbara för både verksamhet och användare. Eftersom arbetet innebär stort fokus på det språkliga är det viktigt att du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Ansökan och anställningInför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Klostergatan 19 C (visa karta
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581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Data- och analysenheten Kontakt
Lotta Dahl, Vision lotta.dahl@regionostergotland.se 010-1032396 Jobbnummer
10000091