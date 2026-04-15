Hälsocoach
2026-04-15
Vi söker dig som brinner för att inspirera, motivera och coacha människor. Som hälsocoach på Hälsocenter i Habo kommer du coacha och inspirera människor till förbättrad eller bibehållen hälsa.
Hälsocenter drivs genom ett samarbete mellan kommunen och Region Jönköpings län och i samverkan med föreningsliv och ideell sektor.
Syftet med Hälsocenter är att genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt ge stöd till invånare att förbättra sin fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa. Målgruppen är främst den vuxna befolkningen, men andra åldersgrupper kan inkluderas vid behov.
Till Hälsocenter kommer invånare efter rekommendation från Bra Liv Habo vårdcentral, Habo kommun. Invånare kan även kontakta Hälsocenter på eget initiativ för att få stöd att förändra sina vanor för en bättre eller bibehållen hälsa.
Målgruppen för Hälsocenter kommer främst att vara personer med risk för stressrelaterad ohälsa.
Hälsocenters lokal är placerad i Gunnarsbo/fritidsgården och hälsocoachen tillhör kanslienheten inom kultur- och fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har 18 medarbetare och de finns inom enheterna kansli, bibliotek, fritidsgård och kultur- och fritidsservice.
Arbetsuppgifter
Din huvuduppgift som hälsocoach är att motivera invånare till en beteendeförändring för att skapa bästa möjliga förutsättningar för hälsa och livskvalitet. Du håller i inledande och uppföljande samtal och guidar individen mot nästa steg till en bättre hälsa.
Som hälsocoach arbetar du med hälsopedagogiska metoder på individ- och gruppnivå, till exempel coachande samtal, gruppaktiviteter samt slussa till andra aktörer.
I uppdraget ingår också att ha en koordinerande roll, vara en spindel i nätet och ha en nära samverkan med såväl kommun och vårdcentral som med lokalt föreningsliv och civilsamhälle. Du har också kunskap om och kan rekommendera aktiviteter i närsamhället och insatser som erbjuds utöver hälsocentrets egna.
Arbetsuppgifterna kan variera utifrån hälsocoachens individuella kunskaper kring ämnen såsom fysisk aktivitet, återhämtning, stresshantering, kultur och fritidsaktiviteter.
Som hälsocoach ingår du i ett regionalt nätverk tillsammans med övriga hälsocoacher i länet med regelbundna träffar. Ett samarbete med närliggande kommuners hälsocenter/hälsocoacher i ex. gruppverksamheter, är möjligt och uppmuntras.
Då tjänsten riktar sig till kommuninvånare och föreningsliv kan det innebära att viss kvällstjänstgöring förekommer.

Kvalifikationer
Du har relevant utbildning vid högskola/folkhögskola som Hälsopedagog/Hälsoutvecklare, arbetsterapeut, beteendevetare eller annan jämförbar utbildning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och kännedom om lokalt föreningsliv och ideell sektor. Vi ser gärna att du har erfarenhet av praktiskt hälso- och friskvårdsarbete och att leda grupper. En fördel är om du har utbildning i motiverande samtalsmetodik eller motsvarande. Du har kompetens och erfarenhet av att bemöta människor och genom stödjande samtal bidra till ökad upplevd hälsa. Du har intresse för människor och helheten med de fyra hälsoperspektiven.
Vi söker dig som har fallenhet för att inspirera, motivera och coacha människor. Du tycker om att arbeta med människor, har god samarbetsförmåga och lätt för att arbeta självständigt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I Habo kommun får du vara med och forma både vardag och framtid i en organisation där engagemang, närhet och ansvar gör skillnad på riktigt.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra med det du är bra på. Vi har en stark gemenskap där vi samarbetar över gränser och delar ansvaret för kommunens utveckling.
Som medarbetare hos oss får du ta del av en rad olika förmåner - vissa stärker din trygghet, andra gör vardagen lite bättre.
Läs mer om våra förmåner på habokommun.se/formaner
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-502".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo kommun
566 24 HABO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Habo kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen

Kontakt
T.f. kultur- och fritidschef
Anders Ströberg anders.stroberg@habokommun.se 0364428116
