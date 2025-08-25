Hälsocentralen Ripan söker arbetsterapeut
2025-08-25
Inom Medinord AB finns två hälsocentraler, Ripan i Östersund, Renen i Duved och en läkarmottagning i området Björnen i Åre. Vi är ett innovativt företag med korta beslutsvägar där du får möjlighet att vara med och forma din samt verksamhetens framtid. Vi värdesätter en stark teamkänsla och ett gott arbetsklimat, där varje medarbetare känner sig delaktig och uppskattad.
HC Ripan söker nu en arbetsterapeut som har annan huvudsaklig sysselsättning eller egen verksamhet.
Om oss Ripans Hälsocentral är en väl etablerad och uppskattad vårdcentral belägen i centrala Östersund, där vi arbetar med att erbjuda högkvalitativ och personcentrerad vård för våra patienter. Vårt mål är att vara en trygg och lättillgänglig vårdcentral för alla, där både patient och personal trivs. Vi är ett mindre, sammanhållet team som värderar samarbete, respekt och ett gott arbetsklimat. Vi erbjuder ett stimulerande arbete i en liten och välfungerande arbetsgrupp där samarbete, självständighet och patientfokus är i centrum.
Arbetsuppgifter Som arbetsterapeut bidrar du med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Arbetet innebär sedvanliga arbetsterapeutiska arbetsuppgifter som bland annat innefattar bedömning av aktivitetsförmåga, interventioner i form av anpassningar i miljö och aktivitet, stöd i struktur och rutiner, träning och förskrivning av hjälpmedel. Om digDu är legitimerad arbetsterapeut som är trygg i dig själv och i din roll. Vi ser gärna att du tidigare arbetat inom primärvården. Du tar ansvar för ditt arbete och kan både arbeta självständigt med ansvarsfulla uppgifter och samarbeta effektivt i olika team. Ett gott bemötande mot patienter och kollegor är en självklarhet för dig, och du har ett genuint intresse av att hjälpa andra. Du är strukturerad och effektiv i ditt arbete där du sätter upp och håller tidsramar.
Information om tjänsten Vi söker en arbetsterapeut för en deltidstjänst med omfattning efter överenskommelse. Det kan även vara aktuellt för dig som driver egen verksamhet där tjänsteköp kan vara möjligt. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt dedikerade team på Ripans Hälsocentral.
För mer information om tjänsten, kontakta oss gärna.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
