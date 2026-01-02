Hälso- och sjukvårdskurator, Ungas psykiska hälsa
Västra Götalandsregionen / Kuratorjobb / Borås Visa alla kuratorjobb i Borås
2026-01-02
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-01-02Om företaget
Välkommen till Närhälsans Ungas psykiska hälsa!
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och regelbunden handledning.
På arbetsplatsen har vi ett stort engagemang och våra team har bra samarbete. Ungas psykiska hälsa genomför hela tiden många utvecklingsarbeten och förbättringsarbeten för våra patienters skull och därför bör du ha en stor förmåga till flexibilitet och förstås en god teamanda. Vi har ser fram emot att tillsammans forma en god mottagning och komma in en vardag som erbjuder ett mycket utvecklande arbete i en organisation som förväntas fortsätta att prioritera tillgänglig och högkvalitativ primärvård för barn och unga och satsa på psykisk hälsa.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan.
Om arbetet
I denna tjänst kommer du att arbeta vid våra tre mottagningar för Ungas Psykiska hälsa i Borås och Marks kommun, med möjlighet att arbeta digitalt någon dag i veckan. I ditt arbete som kurator ansvarar du för ett psykosocialt omhändertagande och behandlande samtal med fokus psykisk hälsa med barn, unga och deras föräldrar. Psykoedukativa insatser är en viktig del av vår verksamhet. Samverkan med andra som är involverade i barnens liv är mycket central på vår arbetsplats. Det är viktigt att du är van att uttrycka dig i skrift då kartläggningar och fördjupade bedömningar som kan leda till remisskrivning är viktig del i vårt arbete.
Vi önskar också att du trivs såväl med självständigt arbete som arbete i team och att du är villig att arbeta med våra insatser såväl individuellt som i grupp eftersom det är en omistlig del av vår verksamhet.
Om dig
Det är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och har minst 1 års dokumenterad erfarenhet från behandlade samtal med barn och unga. Det är meriterande med tidigare erfarenhet från arbete inom primärvård men också andra områden som är relevanta för vår målgrupp så som arbete med psykisk hälsa för målgruppen i skola eller inom specialiserad vård.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll då du möter du många olika patienter. Det är viktigt att du kan bygga förtroendefulla relationer med både patienter, arbetskamrater och andra samarbetspartners. Du är flexibel, kreativ och kan tänka utanför de traditionella ramarna. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Din huvudanställning kommer att vara vid Ungas psykiska hälsa Södra Torget Borås, men du kommer även tjänstgöra vid de andra enheterna för Ungas Psykiska hälsa i Borås och Marks kommun. Tjänstgöringsgraden är enligt överenskommelse mellan 60-100%.
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7564". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan, Södra Torget vårdcentral Kontakt
Maria Sjöblom Hyllstam, Enhetschef 070-0207645 Jobbnummer
9667136