Hälso- och sjukvårdskurator till kuratorsmottagning
Västra Götalandsregionen / Socialsekreterarjobb / Borås Visa alla socialsekreterarjobb i Borås
2026-02-08
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Om vår lediga tjänst
Målet med hälso- och sjukvårdskuratorns arbete är att stödja patienters förmåga och möjlighet att hantera den livssituation som sjukdom kan medföra.
Vanliga uppdrag innefattar psykosocial behandling, vilket innebär samtalsstöd och bearbetning. I uppdraget innefattas även sociala interventioner som innebär informativt och visst praktiskt stöd. Med dessa insatser vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för patienter att hantera sin livssituation. Som hälso- och sjukvårdskurator bidrar du med att utveckla och bibehålla det sociala, psykosociala och socialrättsliga perspektivet inom hälso- och sjukvården och därigenom tillföra ett kvalificerat psykosocialt perspektiv i den medicinska vården. Det stöd som hälso- och sjukvårdskuratorn ger sker primärt under pågående medicinsk behandling eller rehabilitering inom specialistsjukvården.
I arbetet ingår även kontinuerligt utvecklingsarbete och metodutveckling.Publiceringsdatum2026-02-08Om företaget
Vi som jobbar på kuratorsmottagningen är hälso- och sjukvårdskuratorer samt rehabkoordinatorer. Det finns ett nära samarbete mellan oss där gemensamma remissgenomgångar används för ärendefördelning samt gemensam reflektion i komplexa ärenden.
Hos oss erbjuds du en trivsam arbetsmiljö med eget arbetsrum, nära samarbete med kollegor som till största delen sitter samlade på samma plats samt flexibla arbetsformer med möjlighet till distansarbete utefter verksamhetens behov. Som ny medarbetare får du en planerad introduktion, mentorskap som handleder dig i det dagliga arbetet samt möjlighet att delta på yrkesspecifika möten utifrån din grundprofession. I förlängningen kommer det även finnas möjlighet till extern handledning tillsammans med kollegorna.Profil
Du som söker har en socionomexamen med flera års erfarenhet inom yrket. Meriterande är om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Du har dokumentationsvana samt deltagit i utvecklingsarbete. Vidare har du erfarenhet av digitala arbetssätt och känner dig trygg med dem, både i patientarbete och i verksamhetens rutiner och förbättringsarbeten. Vi ser gärna att du har god kännedom om andra samhällsinsatser samt erfarenhet av arbete med fokus på barnperspektivet. Du som söker är trygg och van vid arbete i tvärprofessionella team, gärna utifrån ett bio- psyko- socialt perspektiv.
Som person har du förmåga att se helheten, men också att arbeta självständigt med tydlig struktur och fokus. Du kan prioritera, avgränsa och göra professionella bedömningar utifrån patientens behov. Du är trygg som person, har lätt för att sätta gränser och håller fokus inom uppdragets ramar. Arbetet är omväxlande och ställer även krav på samarbetsförmåga och flexibilitet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/177". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO neurologi, rehabilitering och nära vård Kontakt
Sarvin Jamei, enhetschef 033-6161931 Jobbnummer
9729516