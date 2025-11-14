Hälso- Och Sjukvårdskurator Till Ersta Asih
Om arbetsplatsen
Ersta sjukhus ingår i Ersta diakoni och är Sveriges största idéburna sjukhus med en tydlig värdegrund - att se hela människan. Med anor från 1851 har vi bedrivit sjukvård på Södermalm i Stockholm, men vi tar emot patienter från hela landet. Här erbjuder vi högkvalitativ, specialiserad sjukvård med både bredd och spetskompetens. Vi är en universitetssjukvårdsenhet och bedriver forskning, utbildning och utveckling i samverkan med Karolinska Institutet. Vi växer för att kunna hjälpa fler och sedan 2023 har sjukhusets kapacitet tredubblats och åtta nya verksamheter har startat.
Inom vår avancerade hemsjukvård (ASIH) erbjuder vi vård i hemmet för svårt sjuka patienter i alla åldrar, dygnet runt. De flesta av våra patienter befinner sig i olika palliativa skeden, men vi vårdar även patienter med botbara sjukdomar.
Vårt uppdrag är att skapa trygghet för patienterna i deras hem, även när sjukdomen är svår. Vi arbetar också för att deras närstående ska känna delaktighet i vården. Hos oss präglas arbetsgruppen av en varm och familjär stämning där alla känner alla - något vi värnar högt och aktivt bidrar till att bevara.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Som kurator inom ASIH har du ett helhetsperspektiv där fysiska, psykiska, sociala och existentiella faktorer vävs samman. Ditt arbete kan innefatta kris- och stödsamtal, familjesamtal, barnsamtal, efterlevandestöd, samverkan med teamet och andra aktörer samt rådgivning och information i sociala, ekonomiska och juridiska frågor.
Du anpassar dina insatser efter varje situation för att stärka patienter, anhöriga och efterlevande i den kris som allvarlig sjukdom och död ofta innebär. Barn och ungdomars behov av information och stöd uppmärksammas särskilt.
Du blir en viktig del av vårt tvärprofessionella team där olika kompetenser samverkar för att skapa bästa möjliga livskvalitet för patienten.
I rollen ingår även samarbete med andra vårdgivare samt deltagande i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete.
Annonsen avser en tjänst på 75%, med möjlighet till utökning.
Vem är du?
Du är trygg i dig själv och din yrkesroll, och har mod att möta människor i svåra livssituationer. Du arbetar självständigt, men uppskattar nära samarbete med kollegor från olika professioner.
Du har ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt, trivs i ett omväxlande tempo och har lätt att prioritera och anpassa dig när förutsättningarna förändras.
Du delar Erstas värdegrund - att se människan - och känner igen dig i våra värdeord: professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av palliativ vård och/eller grundutbildning i psykoterapi.
Övrigt om rekryteringen
Vi tillämpar provanställning som standard.
Kontaktperson: Kajsa Burlin, Vårdenhetschef, kajsa.burlin@erstadiakoni.se
Facklig kontaktperson: Fiona Cameron, SACO, fiona.cameron@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
