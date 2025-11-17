Hälso- och sjukvårdskurator, Medicincentrum, Umeå
2025-11-17
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Medicincentrum är en del av Norrlands universitetssjukhus och är en av de största klinikerna i länet med ca 300 medarbetare. Hos oss pågår ett spännande utvecklingsarbete där vi ska påverka och utveckla framtidens vård inom det internmedicinska området.
Du kommer att vara en av fyra kuratorer på Medicincentrum där ni har ett yrkesprofessionellt utbyte. Kuratorerna på Medicincentrum är organiserade i vår paramedicinska enhet under samma avdelningschef som vår öppenvård, men arbetet är förlagt både gentemot öppenvård och slutenvård.
För att växa i rollen och ge den bästa vården vet vi att det är viktigt med trivsel på arbetet och att ha möjlighet till karriär. Därför arbetar vi målmedvetet med att främja våra medarbetares personliga och yrkesmässiga utveckling. Framförallt genom vårt kultur- och värdegrundsarbete där ett närvarande ledarskap är en självklarhet.
Som kurator hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Denna tjänst är främst inriktat mot patienter inom lungmedicin, men du kommer även träffa andra patientkategorier inom Medicincentrums övriga sektioner. På Medicincentrum kommer du att vara en av fyra kuratorer. Handledning av studenter ingår i arbetsuppgifterna.
Du träffar patienter och deras anhöriga för kris- och stödsamtal, inom öppen- och slutenvård. Du har även externa kontakter med tex försäkringskassan och kommunen. Allt vårt arbete kännetecknas av personcentrerad vård där fokus ligger i det personliga mötet med patienten och dennes specifika behov av stöd. Utifrån din roll som kurator är du en självklar del i teamarbetet tillsammans med dina kollegor i olika yrkesroller. Du deltar i utvecklingsarbeten som ska bidra till framtidens vård då Medicincentrum i Umeå har en unik kompetens inom högspecialiserad vård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom.
Du känner ansvar och trivs i en miljö med varierande arbetsuppgifter och skiftande intensitet. Du trivs med att arbeta i team såväl som självständigt. Samarbets- och initiativförmåga samt flexibilitet och noggrannhet är egenskaper du har. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med internmedicinska patienter. Meriterande är även legitimation som hälso- och sjukvårdskurator.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
