Hälso- och sjukvårdskurator
Region Sörmland / Kuratorjobb / Trosa Visa alla kuratorjobb i Trosa
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SSIH Trosa Gnesta/Vårdcentralen TrosaPubliceringsdatum2026-07-08Om företaget
I SSIH, -specialiserad sjukvård i hemmet, arbetar vi främst med palliativa patienter i alla åldrar och med olika diagnoser. Vårt mål är att ge patienten en god livskvalitet vid en svår livssituation och att möjliggöra för patienter att vara hemma även vid svår sjukdom. Vi arbetar i multiprofessionellt team, med sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och dietist. Våra patienter är boende i både Trosa och Gnesta kommun men vi utgår från våra lokaler på Trosa vårdcentral. Arbetsuppgifter
Arbete som kurator i SSIH innebär att du som en del av teamet ger psykosocialt stöd till patienter inskrivna i SSIH och deras närstående. Kuratorns uppgift är att komplettera den medicinska vården med psykosocial kunskap utifrån en helhetssyn. Detta innefattar hembesök och telefonkontakt till patient och närstående för stödjande samtal vid sorg och livsförändringar. Samtalets inriktning kan vara stödjande, kris, bearbetande eller existentiella. Kurator deltar också vid familjesamtal, ibland tillsammans med läkare och sjuksköterska i SSIH. Kuratorns uppgift kan också vara att vägleda om sociala, ekonomiska och juridiska frågor. Det förekommer också gruppaktiviteter som efterlevandesamtal.
Din kompetens
Legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator med socionomexamen, gärna med erfarenhet av palliativ vård eller vård i patientens hem. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper
Körkort är ett krav
Anställningsform
Tillsvidareanställning 40%. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Malin Seimyr, Vårdenhetschef SSIH Trosa Gnesta, 072-141 40 64
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på SSIH Trosa Gnesta!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-09.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-441". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9997323