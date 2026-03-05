Hälso- och sjukvården söker biträdande enhetschef
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamisk och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.Publiceringsdatum2026-03-05Beskrivning
Socialförvaltningen söker biträdande enhetschef till vår ledning av kommunens hälso- och sjukvård.
Samarbetet mellan enhetschef och biträdande enhetschef bygger på tydlig rollfördelning, kommunikation och samråd kring beslut och ansvar. Det finns stora möjligheter att delta i utformningen av rollerna utifrån era respektive kompetenser.
Vi ska tillsammans skapa förutsättningar för ett bra teamarbete inom gruppens olika professioner samt utveckla medarbetarnas möjlighet att stödja enhetschefer och medarbetare med sakkunskap i det teamarbete som ska göra det bästa för våra patienter.Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med 40-talet medarbetare, enhetschef, chefskollegor inom samtliga verksamheter, medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)/ Verksamhetschef och systemförvaltare deltar du i att bygga upp en struktur för hälso- och sjukvården, driva och utveckla en kompetent och kostnadseffektiv verksamhet där samarbete, kvalitet och patientsäkerhet är den gemensamma ambitionen.
Du är med och driver omställningen till God och Nära vård vidare med fokus på operativa frågor och stöd till personalen.
Som biträdande enhetschef har du ansvar för delar av verksamheten, t.ex. schemaläggning, arbetsmiljö och kvalitetsarbete, men behöver samråda med enhetschefen i frågor som rör budget, strategiska beslut eller större förändringar.
Du har förmåga att ta tillvara medarbetarnas kunskap, erfarenhet och kreativitet för att tillsammans med dem, enhetschef och förvaltningens övriga chefer driva ständiga förbättrings- och kvalitetsarbeten.
Vidare ser vi att du är aktiv och närvarande som ledare med förmåga att hantera såväl verksamhetsfrågor som medarbetare på ett professionellt och tydligt sätt.
Vi förväntar oss att ditt ledarskap kännetecknas av att skapa förtroende och ett prestigelöst samarbete.
Uppdraget ställer krav på ett tydligt och närvarande ledarskap med god förmåga att kommunicera samt en vilja att lyssna och förankra våra gemensamma beslut. Du har en tydlig roll i implementeringsarbeten på en operativ nivå.Kvalifikationer
För detta spännande och utmanande uppdrag söker vi dig som har ett legitimationsyrke, som är relevant för tjänsten. Om du är legitimerad arbetsterapeut / fysioterapeut finns möjlighet till en kombinationstjänst, MAR (Medicinsk ansvarig för rehabilitering)/ Biträdande enhetschef.
Vi vill gärna att du har tidigare dokumenterad erfarenhet av operativt ledarskap.
Du har god kommunikativ förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, god datavana samt god kunskap i svenska språket.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden och annonsen kan komma tas bort innan ansökningsperioden är över.
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/11". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säffle kommun
(org.nr 212000-1900) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Hälso- och sjukvård Kontakt
Marie Edqvist, Enhetschef 0533681953 Jobbnummer
9778969