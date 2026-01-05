Halmstads Energi och Miljö söker Underhållstekniker
Maskinreparatörsjobb / Halmstad
2026-01-05
Vill du ingå i ett sammanSVETSat team av skickliga underhållstekniker som inte grips av PANNik vid större störningar? Vi söker nu:
Underhållstekniker Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
I rollen som underhållstekniker är ditt främsta uppdrag att förebygga driftstörningar och säkerställa en stabil och effektiv produktion. Det dagliga arbetet består huvudsakligen av mekaniskt underhåll, men du ges även möjlighet att utvecklas inom ny teknik och moderna metoder för tillståndskontroll, exempelvis:
Vibrationsmätning
Drönarteknik
Ultraljudsinstrument för läcksökning och vibrationsmätning
Du blir en del av ett sammansvetsat team bestående av sju underhållstekniker med tillhörande teamchef. Arbetet utförs både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
Tjänsten är omväxlande - både vad gäller arbetsuppgifter och arbetsmiljö - då HEM har flera olika typer av anläggningar placerade runt om i Halmstad.
Anställningen är en tillsvidareanställning på dagtid. Beredskapstjänstgöring ingår.
VEM ÄR DU?
Vi söker en mekaniker som har en relevant utbildning och erfarenhet. God datorvana är viktigt då större delen av arbetsuppgifterna genereras och behandlas genom vårt underhållssystem, MaintMaster. Erfarenhet från liknande verksamhet är meriterande.
Som person är du lösningsorienterad och arbetet kräver att du kan ta emot och förvalta frihet under eget ansvar. Du har ett eget driv och ser vad som behöver göras i den dagliga verksamheten och tar gärna initiativ för att utveckla den. God samarbetsförmåga är en självklarhet hos oss. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.
Du har B-körkort och det är ett plus i kanten om du har utbildningsintyg för truck, hjullastare, arbetsplattform, travers samt heta arbeten. Så ansöker du
Eftersom vi tillämpar löpande urval och intervjuer sker löpande vill vi gärna ha din ansökan snarast. Dock senast: 2026-01-18
Då HEM är ett tryggt och stabilt bolag med ett samhällsviktigt uppdrag kan vissa av våra tjänster vara aktuella för krigsplacering.
Som medarbetare på HEM är du en viktig spelare i ett lag där alla jobbar mot samma mål vare sig du arbetar med värme, kyla, el eller avfall och återvinning. Tillsammans med dina kollegor gör du en samhällsviktig insats och bidrar till en enklare vardag för Halmstads invånare samtidigt som du har ett uppskattat uppdrag grundat i arbetsglädje och möjlighet till utveckling och roliga samarbeten. Läs mer om oss här.
I rekryteringen samarbetar Halmstads Energi och Miljö AB med BraPersonal Sverige AB. Anställning sker direkt på Halmstads Energi AB.
