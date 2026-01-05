Halmstads Energi och Miljö söker Systemingenjör Nätinformation

Brapersonal Sverige AB / Datajobb / Halmstad
2026-01-05


Energiomställningen ställer ökade krav på elnäten - på digitalisering, driftsäkerhet och säkra system. På HEM utvecklar vi vår elnätsverksamhet för att möta både dagens behov och framtidens utmaningar. Nu söker vi en systemingenjör till AO Elnät som vill vara med och utveckla och förvalta våra tekniska system i en samhällsviktig verksamhet. Hos oss blir du en del av cirka 300 engagerade kollegor som tillsammans arbetar för en trygg, hållbar och fungerande vardag - idag och imorgon.


Vi söker nu:

Systemingenjör - Nätinformation

Som systemingenjör hos AO Elnät får du en nyckelroll i utveckling, förvaltning och drift av vårt nätinformationssystem dpSpatial. Du arbetar nära verksamheten, modulansvariga och externa leverantörer för att säkerställa stabila, effektiva och användarvänliga systemlösningar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för förvaltning, konfigurering och vidareutveckling av dpSpatial
• Säkerställa systemets tillgänglighet, prestanda och datakvalitet
• Planera och koordinera uppgraderingar, ansvara för testning tillsammans med en testgrupp
• Incident- och problemhantering, analys, felsökning och intern support till användare
• Deltagande i kravarbete, testning och införande av nya funktioner
• Utveckling och effektivisering av arbetsprocesser genom digitalisering och automatisering
• Säkerställa att systemen uppfyller krav inom informationssäkerhet, dataskydd och rutiner
• Dokumentation av system, driftsrutiner och teknisk arkitektur


Vem är du?

Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad och vill bidra till att modernisera och effektivisera vår digitala infrastruktur. Du har lätt för att samarbeta, är kommunikativ och trivs med att ta ansvar, både självständigt och tillsammans med andra.

Vi ser att du har:
Relevant utbildning inom IT, systemvetenskap, GIS eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av systemförvaltning av affärskritiska system
Erfarenhet av dpSpatial (dpPower, dpHeating) eller andra nätinformationssystem/GIS-plattformar
Erfarenhet av digitalisering, automatisering och förvaltningsmodeller
Kännedom om informationssäkerhet, GDPR och cybersäkerhetsprinciper

Meriterande:
Kunskap i Oracle, API:er och grundläggande skript/programmering



Publiceringsdatum
2026-01-05

Så ansöker du

Eftersom vi tillämpar löpande urval och intervjuer sker löpande vill vi gärna ha din ansökan snarast. Dock senast: 2026-01-18

Då HEM är ett tryggt och stabilt bolag med ett samhällsviktigt uppdrag kan vissa av våra tjänster vara aktuella för krigsplacering.

Som medarbetare på HEM är du en viktig spelare i ett lag där alla jobbar mot samma mål vare sig du arbetar med värme, kyla, el eller avfall och återvinning. Tillsammans med dina kollegor gör du en samhällsviktig insats och bidrar till en enklare vardag för Halmstads invånare samtidigt som du har ett uppskattat uppdrag grundat i arbetsglädje och möjlighet till utveckling och roliga samarbeten. Läs mer om oss här.




I rekryteringen samarbetar Halmstads Energi och Miljö Nät AB med BraPersonal Sverige AB. Anställning sker direkt på Halmstads Energi och Miljö Nät AB.

