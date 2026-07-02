Halmstad Djurvårdare Nivå 2 alt 3
Veterinärerna i Bålsta AB / Djuruppfödarjobb / Halmstad Visa alla djuruppfödarjobb i Halmstad
2026-07-02
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Välkommen till Arken Zoo veterinärklinik Halmstad
Om jobbet
Vi söker Djurvårdare nivå 2 alt 3 som brinner extra för Reception samt poliklinik.
Om jobbet:
Hos Arken Zoo Veterinärklinik har du chansen att verkligen påverka ditt arbete, tack vare korta beslutsvägar mellan medarbetare och ägare som säkerställer att din röst blir hörd. Kliniken är en familjär klinik som prioriterar både djurens hälsa och medarbetarnas välmående.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en spännande och varierad arbetsmiljö med utmärkta utvecklingsmöjligheter. Vi lägger stor vikt vid vidareutbildning och uppmuntrar våra medarbetare att växa inom sina intresseområden. Vår klinik är välutrustad och vi strävar efter att vara en attraktiv plats för både patienter och djurägare, samt för vår personal. Vår operationsavdelning är utrustad med komplett gasnarkosutrustning, och på tandavdelningen har vi modern tandutrustning inklusive tandröntgen.
Hos oss arbetar du endast dagtid på vardagar, utan helg- eller jourtider. Kollegial gemenskap är viktigt för oss, och vi ser fram emot att välkomna dig till vårt engagerade team.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är Djurvårdare nivå 2 alt 3. Du ska tycka om att arbeta i Receptionen samt telefon. Du ska även tycka att det är roligt att hoppa in på polikliniken. Det är meriterande om du kan journalsystemet Provet och att du kan ta blodprov samt röntgen men inget krav.
Vi värdesätter din personliga lämplighet högt. För att trivas i denna roll tror vi att du har en god förmåga att samarbeta med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt. För oss är det viktigt att du har en positiv inställning och sprider positiv energi, samtidigt som du skapar en känsla av trygghet hos djurägare och övrig personal.
Ort: Halmstad
Omfattning: Deltid 60-80%
Vi är lyhörda för dina behov. Tillträdesdatum och anställningsgrad bestäms i dialog. Samtliga anställningar omfattas av kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 31/8-2026
mail: nina.hamren@arkenzoo.se
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: nina.hamren@arkenzoo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Djurvårdare Halmstad". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Veterinärerna i Bålsta AB
(org.nr 556928-8870), http://www.arkenzoo.se
Kundvägen 5C (visa karta
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302 41 HALMSTAD Arbetsplats
Arken Zoo Veterinärklinik Halmstad Jobbnummer
9990281