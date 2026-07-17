Hallvärd
Klätterhuset Luleå AB / Receptionistjobb / Luleå Visa alla receptionistjobb i Luleå
2026-07-17
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Klätterhuset söker hallvärd.
Som hallvärd är du vårt ansikte utåt. Du välkomnar våra gäster, checkar in medlemmar, hjälper nya kunder, berättar om vårt utbud, ansvarat för cafét, säljer klätterutrustning samt ser till att hallen alltid är ren, fräsch och trivsam. Städning är en viktig del av tjänsten.
Ingen klättererfarenhet krävs men vi vill att du är självgående och flexibel.
Arbetstiden är vardagar 10-17. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: oskar@klatterhuset.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Klätterhuset Luleå AB
(org.nr 559200-8477)
Ödlegatan 64 (visa karta
)
973 34 LULEÅ Kontakt
Oskar Norberg oskar@klatterhuset.se 0706550000 Jobbnummer
10005334