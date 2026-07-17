Hallvärd

Klätterhuset Luleå AB / Receptionistjobb / Luleå
2026-07-17


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Klätterhuset söker hallvärd.
Som hallvärd är du vårt ansikte utåt. Du välkomnar våra gäster, checkar in medlemmar, hjälper nya kunder, berättar om vårt utbud, ansvarat för cafét, säljer klätterutrustning samt ser till att hallen alltid är ren, fräsch och trivsam. Städning är en viktig del av tjänsten.
Ingen klättererfarenhet krävs men vi vill att du är självgående och flexibel.
Arbetstiden är vardagar 10-17.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: oskar@klatterhuset.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Klätterhuset Luleå AB (org.nr 559200-8477)
Ödlegatan 64 (visa karta)
973 34  LULEÅ

Kontakt
Oskar Norberg
oskar@klatterhuset.se
0706550000

Jobbnummer
10005334

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