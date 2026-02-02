Hallbloms söker arborist
2026-02-02
Är du en erfaren arborist som brinner för trädvård, säkerhet och kvalitet? Trivs du med varierande arbetsdagar, ansvar i fält och att arbeta i team? Då kan du vara vår nästa Arborist.Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
Vi på Trädgårdsanläggare Hallblom AB söker nu en arborist till vår verksamhet inom trädvård och utemiljö. Rollen passar dig som vill arbeta praktiskt med träd i olika miljöer - från bostadsområden och parker till offentliga platser och kulturmiljöer.
Du kommer att arbeta nära andra arborister, trädgårdsarbetare, arbetsledning och beställare. Arbetet är omväxlande och kan innebära både självständigt ansvar och samarbete i större uppdrag.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Beskärning av träd enligt god arboristpraxis
Trädfällning, sektionsfällning och nedtagning
Arbete på höjd med klättring och/eller lift
Riskbedömning och säkerhetsarbete på arbetsplatsen
Kundkontakt och dialog på plats
Dokumentation och rapportering vid behov
Samarbete med kranbil, maskiner och underentreprenörer
Bidra till ordning, struktur och kvalitet i utfört arbete
Våra uppdrag är varierade och omfattar bostadsområden, skolor, fastigheter, bostadsrättsföreningar, parker och offentliga utemiljöer.
Om dig
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll som arborist, arbetar säkert och har ett professionellt förhållningssätt - både gentemot kollegor och kunder.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har dokumenterad erfarenhet som arborist
Har god kunskap inom trädvård, beskärning och trädfällning
Är van att arbeta på höjd och med säkerhetsrutiner
Arbetar strukturerat och tar ansvar för ditt arbete
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en bra arbetsmiljö
Har B-körkort
Uttrycker dig väl på svenska i tal
Meriterande:
ETW-certifiering eller annan relevant arboristutbildning
Erfarenhet av arbete med lift och liftkort
Motorsågskörkort A, B (C är meriterande)
Erfarenhet av arbete i offentlig miljö och trafikerade områden
Räddningsutbildning
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid (40 timmar/vecka).
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Arbetstider
Måndag-torsdag: 06:45-16:15
Fredag: 06:45-13:15Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-02-15
Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Frågor? Kontakta gärna:
Lina Sandstedt, 070-342 23 73 alt. lina@hallbloms.comOm företaget
Trädgårdsanläggare Hallblom AB är ett familjärt företag med hjärtat i Uppsala. Vi arbetar med anläggning, skötsel och trädvård med fokus på kvalitet, säkerhet och långsiktiga relationer.
Hos oss är arbetsmiljön prestigelös och samarbetsinriktad. Vi har kollektivavtal, satsar på kompetensutveckling och värdesätter engagerade medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trädgårdsanläggare Hallblom AB
(org.nr 556396-3312)
Libro Ringväg 36
)
752 28 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hallblom AB, Trädgårdsanläggare Jobbnummer
