Hållbarhetsutvecklare till Säffle kommun
Säffle Kommun / Administratörsjobb / Säffle Visa alla administratörsjobb i Säffle
2026-04-23
, Åmål
, Grums
, Bengtsfors
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säffle Kommun i Säffle
, Åmål
, Karlstad
, Sotenäs
eller i hela Sverige
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamisk och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.
Vill du vara med och forma ett långsiktigt hållbart Säffle? Nu söker vi en engagerad och kunnig hållbarhetsutvecklare som vill driva kommunens arbete inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt, i en organisation som värnar utveckling, samverkan och framtidens samhälle.
Som hållbarhetsutvecklare har du en nyckelroll i att samordna, driva och utveckla kommunens strategiska hållbarhetsarbete. Du arbetar både med övergripande riktlinjer och konkreta insatser för att stärka hållbar utveckling i hela kommunen.
Arbetet sker i nära samarbete med förvaltningar, bolag, politiska organ och externa aktörer.Dina arbetsuppgifter
Driva och utveckla kommunens strategiska arbete inom hållbarhetsområdet.
Samordna kommunens mål, nyckeltal och uppföljning kopplade till hållbarhet, Agenda 2030 och klimatmål.
Leda eller delta i projekt inom exempelvis:
klimat och energi
social hållbarhet och folkhälsa
cirkulär ekonomi
biologisk mångfald
Stödja kommunens kategoristyrning och upphandlingsprojekt med kunskap om hållbarhet
Bistå med rådgivning kring hållbarhet i processer som rör samhällsbyggnad, mark och fastigheter.
Delta med ett hållbarhetsperspektiv vid kommunens projektansökningar
I övrigt fungera som stöd till förvaltningar och chefer i hållbarhetsfrågor.
Ta fram beslutsunderlag och rapporter till ledning och nämnder.
Omvärldsbevaka, sprida kunskap och arbeta kommunikativt för att stärka hållbarhetsarbetet i organisationen.
Aktivt delta i och leda invånardialoger för att stärka delaktighet och bidra till kommunens hållbara utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är initiativtagande, kommunikativ och trygg i en strategisk roll. Du har lätt för att skapa samarbeten och trivs i en tvärsektoriell miljö där du både får analysera, utveckla och driva på. Du har följande kvalifikationer.
Relevant akademisk examen, till exempel inom hållbar utveckling, miljövetenskap, samhällsplanering, statsvetenskap eller motsvarande.
Erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete i offentlig verksamhet eller annan större organisation.
God förmåga att leda processer och arbeta projektorienterat.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande för tjänsten är
• Erfarenhet av arbete med Agenda 2030 och klimatrelaterade mål.
• Erfarenhet av politiskt styrd organisation.
• Kunskap inom analyser, statistik och uppföljning kopplat till hållbarhet.Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidare
Vi tillämpar kollektivavtal för kommunsektorn
Individuell lönesättning enligt kollektivavtal
Arbetsort; Säffle kommun
Tillträde enligt överenskommelse
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt
Flextid och fria bad
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår karriärsidan.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säffle kommun
(org.nr 212000-1900), http://www.saffle.se
Kanaltorget 1 (visa karta
)
661 30 SÄFFLE
För detta jobb krävs körkort.
Kommunstyrelsen, Kanslienheten
Mikael Blom, Vision 0533-681571
9870807