Hållbarhetsutvecklare inom Fastighetsdrift & Förvaltning
2026-02-27
Vill du vara med och utveckla framtidens hållbara fastighetsdrift och skapa verkligt värde för kund och klimat? Vi söker nu en Hållbarhetsutvecklare som kan kombinera strategiskt tänkande med operativ handlingskraft och omsätta ambition till konkret förändring.
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är hållbara - trygga, välskötta och energieffektiva - då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan. Vi leder vägen mot en smartare morgondag med resilienta och hållbara fastigheter där du kommer att ha en viktig roll.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Som Hållbarhetsutvecklare arbetar du verksamhetsnära med att utveckla och stärka hållbarheten i fastighetsdriften. Du omsätter strategi till konkret handling och driver förbättringar som minskar klimatpåverkan, ökar resurseffektiviteten och stärker fastigheternas långsiktiga prestanda och hållbarhet.
Hos oss blir du en nyckelperson i att omsätta Luoteas hållbarhetsstrategi till handling i nära samarbete med driftorganisation, förvaltning, inköp och kund. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:
• Samla in, kvalitetssäkra och analysera klimat- och miljödata
• Ta fram tydlig rapportering samt föreslå och följa upp förbättringsåtgärder
• Leda och delta i hållbarhetsprojekt inom drift och förvaltning
• Identifiera och driva förbättringsmöjligheter inom hållbar fastighetsdrift
• Medverka i kunddialoger och bidra till att uppnå uppsatta klimat- och hållbarhetsmål
• Stötta organisationen i förändringsarbete och säkerställa att hållbarhetskrav integreras i processer och arbetssätt
• Utveckla och strukturera återbruksarbetet
Hos oss får du en roll där du kan göra verklig skillnad i befintliga fastighetsbestånd och branschen i stort. Du får möjlighet att påverka arbetssätt, utveckla kunderbjudandet och driva projekt som skapar mätbar effekt. Du blir en del av vårt Supply Chain & Sustainability team som driver verklig förändring inom fastighetsbranschen. Vi samarbetar med stora, välrenommerade fastighetsägare med ambitiösa klimatmål och strategier för hållbarhet. Här får du stort eget ansvar i ett bolag där hållbarhet är strategiskt prioriterat och en självklar del av framtiden.
Tjänsten utgår från Solna och innebär resor i tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som har stark egen drivkraft och trivs med att ta initiativ och omsätta analys till handling. Du är strukturerad och analytisk, med en förmåga att omsätta data till konkreta åtgärder, samtidigt som du är pragmatisk och lösningsorienterad. Du har lätt för att kommunicera - med såväl tekniska specialister som kunder, samt engagera andra i förändring. Du kombinerar affärsförståelse med ett genuint intresse för hållbar utveckling och motiveras av att skapa mätbara resultat i en teknisk- och verksamhetsnära miljö.
För att lyckas i rollen behöver du
• Relevant högskoleutbildning inom hållbarhet, miljö, hållbart byggande, fastighetsförvaltning eller samhällsbyggnad - eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av att arbeta med klimat- och miljödata
• Goda kunskaper i Excel
• Förståelse för affärsdrivna organisationer
• Vana av att driva förändringsarbete och skapa engagemang kring nya arbetssätt
• Uttrycka dig obehindrat på svenska och ha goda kunskaper i engelska
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av hållbarhetsarbete och -projekt inom fastighet, drift eller teknisk förvaltning (exempelvis återbruk, cirkulära flöden, solcellsprojekt, biologisk mångfald, klimatriskanalyser eller klimatanpassningsåtgärder)
• God förståelse för fastighetsteknik och driftprocesser
• Erfarenhet av arbete med BREEAM In-Use eller annan miljöcertifiering av byggnad
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom hållbar Facility Management. På Luotea får du jobba med drivna kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden gemenskap, kompetens och arbetsglädje - och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
• Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
• Förmånligt pensionsprogram
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling
• Vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete - läs mer om hur Luotea arbetar med frågor inom hållbarhet här: https://www.luotea.com/sv-se/hallbarhet
Ansökan
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail. Som en del av vår rekryteringsprocess kan tester och bakgrundskontroll komma att genomföras på slutkandidater. Har du frågor om rekryteringen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef Carolina Räikkönen, carolina.raikkonen@luotea.com
Ersättning
