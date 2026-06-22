Hållbarhetsstrateg till Parkering Malmö
Randstad AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-06-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Hos oss på Parkering Malmö är varje arbetsdag en möjlighet att göra skillnad för Malmö. Vår verksamhet drivs med hållbarhet i fokus och en vilja att bidra till en hållbar stadsutveckling. Om du brinner för att arbeta i ett större sammanhang där du får möjlighet att påverka hur staden och olika transportflöden formas kan Parkering Malmö vara platsen för dig!
Som hållbarhetsstrateg har du ett övergripande ansvar för att strukturera, utveckla och förvalta Parkering Malmös hållbarhetsarbete. Rollen kräver att du har ett helhetsperspektiv och kan se hur regelverk, hållbarhetskrav och affärsbeslut hänger samman och påverkar både investeringar och långsiktig planering. Som Hållbarhetsstrateg kommer du att fortsätta och utveckla hållbarhetsarbetet tillsammans med starka samverkanspartner, samhällsaktörer engagerade kollegor och ledningsgrupp.
Varmt välkommen med din intresseanmälan senast den 16e augusti. I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Olivia Josefsson, olivia.josefsson@randstad.se
.
Första intervju med Randstad är planerade till vecka 35. Intervjuer tillsammans med Parkering Malmö kommer genomföras under vecka 36.
Ansvarsområden
Upprätta och utveckla mål, nyckeltal och strukturer för långsiktig uppföljning.
Upprätta och kvalitetssäkra hållbarhetsrapportering enligt CSRD och EU-taxonomi.
Förvalta och utveckla bolagets miljöledningssystem utifrån standarden ISO 14001.
Driva utveckling, implementering och uppföljning av nya och befintliga mobilitetstjänster i nära samarbete med affärsutveckling.
Delta vid nyproduktion och i befintliga fastigheter utifrån materialval och hållbarhetsperspektiv.
Ta fram analyser av klimatpåverkan och nyttjandegrad som strategiskt beslutsstöd.
Delta i arbetet med Malmö stads gröna och sociala obligationer i nära samarbete med Fastighetscontrollern.
Utveckla och driva arbetet inom social hållbarhet i samarbete med bl a HR
Ge råd och stöd till ledningsgrupp och verksamhet.
Delta i olika forum så som interna och externa projekt samt Malmö stads nätverk och andra externa nätverk som är till gagn för bolaget.
OmvärldsbevakningKvalifikationer
Akademisk examen relevant inom område eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Några års arbetslivserfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete
Erfarenhet av styrning, mål och uppföljning inom hållbarhet
Meriterande:
Erfarenhet av hållbarhetsrapportering enligt CSRD eller liknande ramverk.
Erfarenhet av analysarbete och datadrivet beslutsstöd.
Erfarenhet av miljöledningssystem (t.ex. ISO 14001) samt innovations- eller utvecklingsprojekt.
Erfarenhet av att bereda, strukturera och paketera strategiska beslutsunderlag
Vi tror att du är en person som kan hjälpa oss att lyfta blicken och driva viktiga frågor för att säkerställa mobilitetsutveckling både nu och i framtiden. Eftersom du blir bolagets specialist inom ditt område behöver du motiveras av ett stort självledarskap att prioritera dina arbetsuppgifter effektivt, samt trivas med att driva dina egna frågor framåt från idé till verklighet. Då tjänsten innebär många kontaktytor både internt och externt är du mycket samarbetsorienterad och kommunikativ. Du känner dig bekväm med att hålla dragningar och presentationer. Du är trygg i att ta dig an odefinierade arbetsuppgifter, identifiera behov, strukturera problemställningar och tydliggöra vad som behöver levereras.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Om företaget
Malmö Kommuns Parkerings AB
Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag med ca 70 medarbetare. Vårt uppdrag är att bygga och förvalta parkeringsmöjligheter på tomtmark i Malmö samt erbjuda helhetslösningar för parkering och framtidens mobilitet. Vi äger 12 parkerings- och mobilitetshus och förvaltar sammanlagt över 35 000 parkeringsplatser. Inom nyproduktion ligger vi i framkant avseende hållbarhet. Genom att skapa hållbara fastigheter och bidra till omställningen mot klimatneutralitet har vi goda möjligheter att påverka framtidens byggande.
På Parkering Malmö arbetar vi aktivt med mångfald och vår gemensamma värdegrund – Mod, Ansvar och Engagemang – är kärnan för hur vi uppträder och bemöter såväl varandra som allmänheten. Läs gärna mer om oss på www.pmalmo.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/b5b5e205-dbb6-4221-a4f1-c4dc1b86b920
Arenagatan 12 (visa karta
)
215 33 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Kommuns Parkerings AB Kontakt
Olivia Josefsson olivia.josefsson@randstad.se +46701447904 Jobbnummer
9973636