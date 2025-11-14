Hållbarhetsstrateg med inriktning bygg, vikariat
2025-11-14
Futurum Fastigheter är idag ca 100 anställda, vi förvaltar cirka 400 000 kvm och omsättningen uppgår till cirka 650 mnkr. Sedan bolaget startade har Futurum byggt om och byggt nytt för cirka 4,8 mdkr. Vill du bli en del av vårt härliga gäng? Ta då chansen och sök vikariatet som Hållbarhetsstrateg hos oss på Futurum! Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Som hållbarhetsstrateg hos oss är du en nyckelperson med många kontaktytor, både internt med kollegor, men även externt med våra samarbetspartners och kunder.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för klimatdeklarationer och klimatberäkningar i projekt.
Fungera som stödfunktion för projektledare, upphandlare och beställare i miljö- och hållbarhetsfrågor.
Arbeta med Sunda Hus-databasen och stödja projektledare och förvaltare i materialval.
Ta fram underlag för redovisning enligt GHG-protokollet.
Delta i framtagandet av bolagets CSRD-inspirerade hållbarhetsrapport.
Följa upp byggavfall och bidra till effektiva återbruksprocesser, bland annat via Örebro Byggretur.
Revidera och ta fram policys, riktlinjer och processbeskrivningar inom hållbarhet.
Följa upp styrdokument, som affärsplanen och Örebro kommuns klimatstrategi.
Omvärldsbevaka ny lagstiftning inom området och sprida kunskap inom organisationen.
Vikariatet sträcker sig från 2026-01-12-2027-05-08, med tillsättning så snart som möjligt.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant miljö-, hållbarhet- eller byggingenjörsutbildning och minst 180 högskolepoäng. Har du erfarenhet av klimatberäkningar är det meriterande. Självklart är du en lagspelare som gillar att driva på gemensamma projekt samtidigt som du tar stort eget ansvar för att utveckla dina egna ansvarsområden. För tjänsten krävs mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska och i Office-programmen.
För att trivas i rollen som hållbarhetsstrateg med inriktning bygg på Futurum ser vi att du är driven, flexibel och gillar att ha många bollar i luften samtidigt som du har en god struktur i ditt arbete. Vi vill att du är självständig och har en hög initiativförmåga för att bidra till att hitta lösningar till nya uppgifter och situationer som kan uppstå. Du gillar att ha en bred kontaktyta, nätverka och har förmåga att kommunicera med tydlighet gentemot kollegor och samarbetspartners i olika forum. Du känner dig bekväm i rollen som föredragande när du talar inför kollegor och externa partners. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Vårt erbjudande till dig
Vi kan erbjuda dig en stimulerande och utvecklande tjänst på Futurum, som förvaltar värden för miljarder kronor åt Örebro kommuns invånare. Företaget har en bra ekonomisk tillväxt och ett stabilt resultat är viktigt för att klara framtida återinvesteringar och underhåll. Futurum är nämligen mer än bara ett fastighetsbolag. Fokus ligger på att arbeta med en hållbar framtid. Bolaget vill ta ansvar för det framtida klimatavtrycket. Det ska göras genom att bygga och förvalta hus på ett hållbart sätt, arbeta för smarta energilösningar, miljövänliga byggnadsmaterial och genom att ta socialt ansvar. Vi erbjuder våra medarbetare friskvård och flextid. Varmt välkommen till oss på Futurum!
Låter detta intressant?
Tjänsten är ett vikariat på heltid och sträcker sig från 2026-01-12-2027-05-08. Viss möjlighet finns att justera datumet för när du börjar.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Hållbarhets-& utvecklingschef Amanda Näsström via mail; amanda.nasstrom@futurumfastigheter.se
eller telefon 070 020 28 12.
Då vi jobbar i miljöer där barn vistas kommer vi inför anställning begära ett registerutdrag från Polismyndigheten.
Sista ansökningsdag är 7 december 2025. Alla ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan! Kvalifikationer
Miljö-, Hållbarhet- eller Byggingenjörsutbildning
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God kunskap i engelska i tal och skrift
Goda kunskaper i Office-programmen
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av klimatberäkningar
Om arbetsgivaren - Futurum Fastigheter AB
Futurum Fastigheter i Örebro AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag med ca 100 anställda. Vår vision är att skapa miljöer värdiga våra barn. Vi äger, förvaltar och utvecklar miljöer där våra barn och ungdomar tillbringar stor del av sin tid. Barnen och ungdomarna är våra kunder. Dessutom är de vår framtid, så även om vi är ett fastighetsbolag, är det framtiden vi jobbar med. Det är därför vi heter Futurum.
Läs mer om oss på www.futurumfastigheter.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
