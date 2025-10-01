Hållbarhetsstrateg med fokus på välfärdsbrott
Helsingborgs kommun / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2025-10-01
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vill du vara med och säkerställa att våra inköp och upphandlingar sker på ett rättssäkert, hållbart och ansvarsfullt sätt? Vi söker nu en engagerad samordnare som vill arbeta med att förebygga och motverka välfärdsbrott inom inköp och upphandling, samt driva vårt hållbarhetsarbete framåt!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stad som arbetsgivare har cirka 10 000 medarbetare och 470 chefer. Stadsledningsförvaltningen är en av nio förvaltningar och leds av vår biträdande stadsdirektör. För att kunna utföra vårt uppdrag är vi organiserade i sju olika avdelningar. Vår förvaltning har ett viktigt och spännande uppdrag där vi finns till för andra - för kollegor, andra förvaltningar, helsingborgaren och företagen , för att nämna några. Stadsledningsförvaltningen ska - leda, utveckla och samordna kommunens verksamhet inom övergripande och gemensamma områden, - erbjuda tjänster och produkter som efterfrågas av kommunstyrelsen, förvaltningar och bolag, inklusive gemensamma funktioner som riktar sig direkt till helsingborgarna, - i samverkan med externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Helsingborg.
Helsingborgs stad köper varor och tjänster för 3,5 miljarder kronor varje år. Ett effektivt, affärsmässigt och strategiskt upphandlingsarbete är därför ett viktigt verktyg för att uppfylla stadens mål. Inköpsenheten är indelad i två team: Team Upphandling med upphandlare och Team Verksamhetsstöd och hållbarhet med hållbarhetsstrateger, avtalscontroller, livsmedelscontroller samt inköpsanalytiker. Vi är tillsammans ett gäng som uppskattar varandras olikheter, arbetar för gemensam utveckling, är ansvarstagande, stöttar varandra, gillar att utmanas i vårt arbete och har nära till skratt. Vi trivs med att arbeta tillsammans. Kontoret finns på gångavstånd från Helsingborg C som delas med många andra inom vår förvaltning. Lokalerna ger möjlighet till både surr i korridoren och fokuserat arbete.
Som hållbarhetsstrateg i Helsingborgs stad drivs du av att bidra till att offentliga affärer som leder till ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Om rollen
Som samordnare för välfärdsbrott inom inköp och upphandling får du en nyckelroll i att fortsätta att utveckla och implementera befintliga rutiner och processer för att motverka oegentligheter, bedrägerier och andra former av välfärdsbrott. Du kommer även att ansvara för att integrera hållbarhetsaspekter i hela inköpsprocessen, från kravställning till uppföljning.
• Samordna och utveckla arbetet mot välfärdsbrott inom inköp och upphandling tillsammans med stadens förvaltningar.
• Utbilda och stödja organisationen i frågor som rör välfärdsbrott, etik och regelefterlevnad.
• Genomföra riskanalyser och följa upp leverantörer ur ett hållbarhets- och regelefterlevnadsperspektiv.
• Utveckla och implementera hållbarhetsstrategier inom inköp och upphandling.
• Samverka med interna och externa aktörer, såsom myndigheter och leverantörer.
• Följa upp och rapportera resultat samt föreslå förbättringsåtgärder.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Vi erbjuder möjlighet till hybridarbete, och förväntar oss att du är på plats minst 50 %. Vi har flexarbetstid och det är möjligt att växla in semesterersättning till fler semesterdagar. Kvalifikationer
• Relevant högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning (yrkeshögskola inköp/upphandling) eller arbetslivserfarenhet som kan bedömas som likvärdig.
• Flerårig erfarenhet av arbete med inköp, upphandling eller liknande.
• God kunskap om lagar och regler inom offentlig upphandling.
• Flerårig erfarenhet av arbete med hållbarhetsfrågor och/eller regelefterlevnad.
• Erfarenhet av att arbeta med uppföljning av leverantörer/välfärdsbrott/arbetslivskriminalitet
• Förmåga att arbeta självständigt, driva processer och samarbeta med olika aktörer.
• God kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Urval kommer att ske löpande. Det personliga brevet är ersatt med fem frågor som vi vill att du besvarar.
Sista dag att ansöka är 12 oktober 2025
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Efter överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Jobbnummer
9535112