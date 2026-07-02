Hållbarhetsstrateg
Skolfastigheter I Stockholm Aktiebolag Sisab / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-02
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Är du en erfaren hållbarhetsstrateg som vill göra skillnad? Hos SISAB får du ett självständigt och varierat uppdrag, med målet att bidra till ett klimatpositivt Stockholm 2030 och att balansera vår affär med målet. Din roll är central och mycket viktig för verksamhetens utveckling och vårt arbete med att skapa trygga och hållbara skolmiljöer för Stockholms barn.
Om rollen
Hos SISAB får du verka i ett samhällsviktigt bolag med ett tydligt uppdrag. Som ledande aktör inom skolfastigheter skapar vi hållbara, trygga och långsiktiga utbildningsmiljöer för Stockholms barn och unga.
I rollen som Hållbarhetsstrateg på SISAB förväntas du agera självständigt, ta initiativ, ha drivkraft och kunna planera och genomföra egna projekt. Du är van att prioritera, göra affärsmässiga avväganden och hitta rätt nivå för att nå bästa effekt samt agera specialist inom området. En viktig del i arbetet är samverkan med enheter och avdelningar inom SISAB, med andra verksamheter i Stockholms stad och med externa aktörer.
Tjänsten är placerad på vår Avdelning VD-stab som ansvarar för verksamhetsplanering, hållbarhetsstrategier, styrelseärenden, remisser samt kommunikations- och marknadsfrågor. Du rapporterar till avdelningschefen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Driva, forma, utveckla och samordna bolagets strategiska hållbarhetsarbete.
Med kompetens och sakkunskap inom exempelvis GRI, CSRD och EU-taxonomi bidra till utveckling och uppföljning av bolagets hållbarhetsmål och svara för bolagets hållbarhetsrapportering.
Tillföra ett strategiskt hållbarhetsperspektiv i bolagets olika processer.
Förmåga att prioritera insatser utifrån affärsnytta och effekter samt vara relationsskapande med god samarbetsförmåga.
Bevaka och analysera förändringar i omvärlden och bedöma hur lagkrav påverkar bolaget på kort och lång sikt.
Skapa synergier och lärande inom hållbarhetsområdet tillsammans med andra förvaltningar och bolag inom Stockholms stad.
Företräda SISAB i hållbarhetsfrågor och kommunicera hållbarhetsarbetet såväl internt som externt.
Ge stöd åt bolagets ledning genom att vägleda kring prioriterade insatser för att nå eftersträvade nyttor och effekter i balans med bolagets övriga mål.
Vi sitter idag i Palmfelt Center i Globen-området och flyttar i oktober 2026 till nya lokaler intill Luma Park, Hammarby Sjöstad. Flexibilitet och möjlighet att arbeta hemifrån finns, men vi önskar att du huvudsakligen utgår från kontoret.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Önskad start så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning med inriktning hållbarhet, samhällsbyggnad eller annan adekvat inriktning
Minst fem års erfarenhet av kvalificerat arbete med hållbarhetsfrågor och erfarenhet av att på egen hand ta initiativ, analysera och utveckla hållbarhetsfrågor.
Erfarenhet av att arbeta med GRI. Kunskap kring CSRD och EU-taxonomi.
Ansvarat för övergripande utveckling av hållbarhetsarbete och om du har varit drivande part i hållbarhetsrelaterat nätverk och/eller erfarenhet av hållbarhetsarbete i fastighets- och byggbranschen.
Det är meriterande om du har:
Arbetat inom Stockholms stad eller har annan erfarenhet som gett dig god kunskap och förståelse för stadens organisation
Tidigare arbetat inom politiskt styrd organisation. Kompetens inom förändringsledning, CSRD-rapportering och kommunikation.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en trygg, lyhörd och kommunikativ person som har lätt för att skapa förtroende och bygga goda samarbeten med intressenter på alla nivåer.
Utvecklingen inom hållbarhetsområdet går fort. SISAB:s Hållbarhetsstrateg måste därför ha förmåga att snabbt ta till sig, analysera och förstå ny information i syfte att anpassa arbetssätt och mål efter rådande eller kommande krav.
Varför SISAB?
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vi erbjuder utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Vi är hållbara, kostnadseffektiva och trygga och dessa värderingar synliggörs genom vårt sätt att bemöta andra, vårt sätt att agera och fatta beslut. Läs mer om oss på sisab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skolfastigheter I Stockholm Aktiebolag Sisab
(org.nr 556034-8970)
Palmfeltsvägen 5 (visa karta
)
121 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Sisab Kontakt
Rekryterare
Anna Andersson anna.andersson@sisab.se Jobbnummer
9988543