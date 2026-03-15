Hållbarhetskoordinator till Regionfastigheter i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Regionfastigheter fortsätter utveckla sitt arbete med cirkulära flöden och hållbart byggande. Nu söker vi en hållbarhetskoordinator med fokus på återbruk av byggmaterial, som vill driva utvecklingen framåt och samtidigt arbeta praktiskt nära projekten.
Tjänsten tillhör Enhet kvalitet och hållbarhet som har ett förvaltningsövergripande uppdrag när det gäller ansvar för verksamhetsplanering, energifrågor, miljö- och hållbarhet, informationsstyrning samt processutveckling. Enheten har även utredningsuppdrag inom komplexa fastighetsstrategiska frågor samt samordnar och driver utvecklingsprojekt. Vi sitter i ljusa trevliga lokaler på Dockplatsen i Malmö, några minuters promenad från centralstationen.
Regionfastigheter utvecklar och förvaltar Region Skånes fastigheter med fokus på att skapa trygga, funktionella och hållbara miljöer för invånare och medarbetare.
Just nu genomför Region Skåne de största investeringarna någonsin på Skånes sjukhusområden. Vi utvecklar komplexa byggprojekt i känsliga vårdmiljöer alltid med högsta krav på driftsäkerhet. Samtidigt bygger vi ut infrastrukturen för kollektivtrafiken med nya servicedepåer för bussar och tåg.
Arbetsuppgifter
Som hållbarhetskoordinator blir du den som leder och samordnar arbetet kring hur återbruk ska planeras, genomföras och följas upp inom Regionfastigheter. Du står mitt i vår satsning på cirkulära flöden och skapar förutsättningar för att återbruk ska fungera både i teori och i praktiken.
Du arbetar för att utveckla och tydliggöra arbetssätt för vad som ska återbrukas, varför och hur med fokus på ekonomiska, praktiska och miljömässiga vinster. Att arbeta operativt och nära projektledare, entreprenörer och driftorganisation för att stötta dem i återbruksarbetet är en stor del av ditt arbete.
I rollen har du även huvudansvar för Regionfastigheters interna produktbank och återbruksförråd, vilket även inkluderar inventering, dokumentation, reservationer och koordinering av transporter. Som hållbarhetskoordinator är du länken mellan produktbanken och projekten för att säkerställa att material kommer till användning.
Du kommer även vara den del av att driva kompetenshöjande insatser och bidra till utvecklingen av strukturer och processer för cirkulärt byggande.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning, alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms relevant. För att vara aktuell för tjänsten har du erfarenhet från bygg- eller fastighetsbranschen och/eller arbete med återbruk. Du har även en god förståelse för logistik och materialflöden. En förutsättning är även att du har god digital kompetens och vana att arbeta i olika system.
Det är viktigt att du har en trygg kommunikativ förmåga och har lätt för att bygga relationer. För att kunna axla rollen behöver du ha ett kreativt och lösningsorienterat arbetssätt och förmågan att arbeta självständigt, serviceinriktat med ett driv. Det är även av vikt att du är flexibel och med lätthet kan växla mellan strategiska och operativa uppgifter.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionfastigheter ansvarar för förvaltning och drift av drygt 1,3 miljoner kvadratmeter i egna fastigheter och hyr ytterligare cirka 450 000 kvadratmeter runt om i Skåne. Vi ansvarar även för all ny- och ombyggnation av Region Skånes lokaler. Våra cirka 480 medarbetare har bred kompetens inom bland annat fastighetsförvaltning, fastighetsdrift och byggprojektledning och tillsammans skapar vi de fysiska förutsättningarna för att Region Skånes verksamheter ska fungera säkert och smidigt. Vill du vara med och utveckla Region Skånes fastigheter? Läs mer på skane.se
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311249".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne, Regionfastigheter

Kontakt
Jennifer Nilsson, Rekryterare 0722 353 403
9798259