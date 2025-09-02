Hållbarhetskonsult
2025-09-02
Vi söker en erfaren Hållbarhetskonsult, med start i november, som vill bidra till att driva hållbarhetsarbetet framåt hos en ledande aktör inom samhällsbyggnad och infrastruktur. Uppdraget innebär ett brett ansvar - från strategisk utveckling till praktiskt stöd i projektprocessen - med fokus på att säkerställa att hållbarhetsmål och krav uppfylls.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter som ingår i rollen är bla :
Strategiskt hållbarhetsarbete: Bidra till bolagets strategiska hållbarhetsarbete genom att föreslå och implementera mål och handlingsplaner.
Rapportering: Sammanställa och kvalitetssäkra Investeringsavdelningens hållbarhetsrapportering.
Processutveckling: Driva utveckling av hållbarhetsområden i projektens alla faser, såsom minskad klimatpåverkan, cirkularitet, biologisk mångfald och hållbara leverantörskedjor.
Utbildning och stöd: Stödja och utbilda kollegor i hållbarhetsarbete.
Utvecklingsansvar: Vidareutveckla bolagets arbete med Byggvarubedömningen och klimatkalkyler.
Analys och uppföljning: Genomföra utredningar, kartläggningar och analyser för ständiga förbättringar.
Samverkan: Samverka med interna och externa parter samt bevaka omvärldstrender inom hållbarhet.Kvalifikationer
För att passa till rollen behöver du vara serviceinriktad, pedagogisk och ha en stark samarbetsförmåga. Du behöver också ha följande kvalifikationer:
Minst högskoleexamen inom hållbarhet/miljö, alternativt annan examen kompletterad med relevanta studier.
Minst fem års erfarenhet av hållbarhetsarbete inom bygg-, anläggnings- eller samhällsbyggnadsprojekt.
Kunskaper inom Byggvarubedömningen och klimatkalkyler.
Erfarenhet av att leda projekt eller förändringsarbete, samt arbete med analyser och utredningar.
Pedagogisk förmåga och vana att hålla workshops och presentationer.
Mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift) samt engelska (rapportläsning, möten och presentationer).
Låter det intressant är du välkommen att söka tjänsten. Tillsättning kommer ske löpande så vänta inte med din ansökan.
