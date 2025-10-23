Hållbarhetshandläggare - (infrastruktur/anläggning)
Edge Of Talent AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-10-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edge Of Talent AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Din roll
Som hållbarhetshandläggare blir du en nyckelperson i ett stort infrastrukturprogram i ett intensivt skede. Du arbetar i stabens hållbarhetsfunktion och stöttar flera delprojekt genom planering, uppföljning och kvalitetssäkring av hållbarhetsfrågor. Rollen är operativ med strategiska inslag och innebär nära samarbete med projektledning, projekterande konsulter och entreprenörer.
Ditt ansvar
Vara projektens resurs inom hållbarhet: stödja, samordna och kvalitetssäkra arbetet i delprojekten.
Delta i formella processer i planeringsskede (t.ex. miljöprövning, järnvägsplan).
Planera och genomföra interna hållbarhetsutbildningar och bidra till förbättrade arbetssätt (rutiner, checklistor m.m.).
Rapportera framdrift, utmaningar och arbetsbelastning till hållbarhetssamordnare samt bidra med underlag till ledning (projekt-/avdelnings-/stabschef).
Stödja delprojekten i klimatkalkyler, granska FU/utredningar/rapporter från projektör och entreprenör.
Följa upp kontrollprogram för miljöfarlig verksamhet samt introducera/implementera beställarens kontrollprogram för hållbarhetsstyrning.
Delta vid miljöronder och tillsynsmöten med myndigheter/intressenter.
Hantera anmälningar/dispenser enligt miljöbalken och samråd/godkännanden av bulleröverskridanden enligt miljödom.
Bidra i samordning/uppföljning av BREEAM Infra samt genomföra miljörevisioner i entreprenader (vid behov).
Områden inom hållbarhetsstyrning omfattar bl.a. buller, kemikalier, masshantering, utsläpp till mark/vatten, förorenade områden, luftkvalitet, varor & material, BREEAM Infra, klimat, innovation och social hållbarhet.
Delta i relevanta mötesserier och rapportera till hållbarhetssamordnare, projektledare och stabschef.
Medverka i förvaltningsgemensamma konferenser och obligatoriska utbildningar.
Kvalifikationer (obligatoriska)
Universitets-/högskoleutbildning (180 hp+) inom miljö, hållbarhet, samhällsbyggnad eller likvärdigt (t.ex. kurser/ämnen inom miljö, klimat, energi, naturresurser, hållbarhetsmål, planering, samhällsstruktur).
Minst 5 års yrkeserfarenhet inom miljö-/hållbarhetsarbete som handläggare, samordnare, specialist, strateg eller motsvarande (t.ex. utredning, analys, rådgivning, strategi, samordning).
Minst 3 års erfarenhet av miljö- och hållbarhetsfrågor inom bygg- och/eller anläggningsbranschen de senaste 10 åren.
Erfarenhet av hållbarhets-/miljöarbete under byggskede i minst ett stort projekt (projektbudget >300 MSEK).
Erfarenhet av arbete i projekt som regleras av miljödom.
Obs: I ansökan/CV ska du beskriva hur du uppfyller kraven och referera till relevanta uppdrag.
Meriterande erfarenheter
Arbetat med klimatkalkyler i minst 1 projekt.
Minst 2 år erfarenhet från beställarsidan.
Leda/genomföra revisioner av miljökrav i miljöledningssystem (ISO 14001) i minst 1 projekt.
Uppföljning av hållbara leverantörskedjor i minst 1 projekt.
Placering
Hybrid, Stockholm - kombination av distans och på plats enligt projektets behov och överenskommelse.
Deltagande på plats kan komma att variera över tid beroende på fas och aktiviteter.
Tidplan och omfattning
Start: 10 november 2025
Slut: 10 november 2026
Omfattning: 40 timmar/vecka (heltid, konsult).
Förlängning: Option år 1+1+1+1+1 enligt kundens villkor.
Onboarding: Sekretessavtal signeras innan start; personuppgifter kan inhämtas i samband med kontraktering via kundens portal.
Vill du vara med och säkra hög hållbarhetsnivå i ett av Sveriges mest komplexa infrastrukturprojekt? Skicka din konsultprofil/CV med exempel på relevanta uppdrag - vi ser fram emot att höra hur just du kan göra skillnad! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edge of Talent AB
(org.nr 556997-1871) Arbetsplats
Edge of Talent Kontakt
Elnaz Tajahmadi elnaz.tajahmadi@edgeoftalent.com Jobbnummer
9571578