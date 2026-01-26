Hållbarhetscontroller till miljö & hållbarhet
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-01-26
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Luleå
, Gällivare
, Kiruna
, Stockholm
eller i hela Sverige
I rollen som hållbarhetscontroller får du en nyckelposition i arbetet med att implementera och utveckla koncernens hållbarhetsrapportering enligt CSRD. Du blir en viktig drivkraft i att strukturera, samordna och kvalitetssäkra rapporteringen, samtidigt som du samarbetar nära olika delar av organisationen och externa parter för att säkerställa en transparent, tydlig och korrekt års- och hållbarhetsredovisning.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som hållbarhetscontroller kliver du in i ett spännande skede där vi precis levererat den första hållbarhetsrapporten enligt CSRD. Nu kliver vi in i nästa skede då vi ska systematisera och förbättra vårt arbete.
Du får en nyckelroll i att driva strukturering, styrning och samordning av rapporteringsarbetet kopplat till års- och hållbarhetsredovisningen.
I uppdraget ansvarar du för samordning av innehåll, kravtolkning enligt ESRS och tidsplanering, liksom att kvalitetssäkra och verifiera hållbarhetsdata i nära dialog med verksamheten. Du arbetar nära hållbarhetsansvariga i affärsområdena, revisorer och kommunikationsbyrå samt ingår i projektgruppen för års- och hållbarhetsredovisning.
Rollen innebär ett nära samarbete med styrgruppen, projektledare och andra nyckelfunktioner, där du säkerställer att rapporteringen blir korrekt, transparent och i linje med gällande regelverk. Rollen innebär även att driva utvärderings- och förbättringsarbete samt att lag- och omvärldsbevaka inom området.
Resor i tjänsten till våra verksamhetsorter förekommer.
Det här har du med dig
Du är analytisk och har förmågan att tolka komplexa data och krav, vilket gör att du kan säkerställa korrekthet och kvalitet i hållbarhetsrapporteringen. Med en strukturerad arbetsmetod håller du ordning på tidsplaner, uppgifter och samordning mellan olika aktörer för att driva projektet framåt effektivt.
Din kommunikativa förmåga gör att du enkelt kan förmedla information och krav till både interna och externa intressenter på ett tydligt och anpassat sätt. Som initiativtagare tar du gärna egna initiativ för att lösa utmaningar och utveckla arbetssätt, vilket bidrar till ett framgångsrikt och proaktivt hållbarhetsarbete.
Du har även med dig
- Arbetat med och implementerat CSRD.
- Högskoleutbildning inom ekonomi, statsvetenskap, miljövetenskap, hållbarhet eller motsvarande.
- Erfarenhet av att arbeta strukturerat med projektledning och tidsplanering.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna, Gällivare, Luleå eller Stockholm
Omfattning: Heltid, Dagtid måndag-fredag
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Annelie Stigsäter på 070 201 58 07 eller annelie.stigsater@lkab.com
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
Fackliga kontakter
Malmberget/Luleå:
- Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
-
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
-
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9705813