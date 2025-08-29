Hållbarhets- och ekonomichef till Västblekinge Miljö AB
Brinner du för att förena hållbar utveckling med ekonomisk styrning? Som Hållbarhets- och ekonomichef på VMAB ges du en möjlighet att utveckla företagets hållbarhetsarbete och ekonomifunktion på strategisk nivå. Här får du kombinera ett samhällsnyttigt uppdrag med ledarskap i en verksamhet som befinner sig i en spännande utvecklingsfas där miljö och hållbarhet är i fokus. Välkommen att göra skillnad tillsammans med ledning och verksamhet på VMAB!
I rollen som Hållbarhets- och ekonomichef har du det övergripande ansvaret för att driva, leda och samordna bolagets arbete inom både hållbarhet och ekonomi. Du leder ett ekonomiteam som omfattar redovisning, controlling samt kund- och leverantörsreskontra. Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter kommer bland annat utgöras av att:
• Säkerställa hållbarhetsrapportering enligt gällande och kommande lagar (CSRD).
• Sammanställa, analysera och redovisa hållbarhets- och ekonomiska rapporter till ledning och styrelse.
• Ansvara för budgetprocess, ekonomisk planering, kassaflöden och likviditet.
• Upprätta och kommunicera finansiell dokumentation till interna och externa intressenter.
• Vara rådgivare till VD och styrelse inom både hållbarhets- och ekonomiområdet.
• Bidra till att utveckla strategier, mål och rutiner inom hållbarhet och ekonomi.
Du blir en viktig del av ledningsgruppen och har ett nära samarbete med VD och övriga chefer för att säkerställa att VMAB når sina långsiktiga mål.Profil
Det vi hoppas och tror att du tar med dig till oss är:
• Relevant utbildning inom hållbarhetsredovisning, gärna med erfarenhet av CSRD.
• Erfarenhet av att implementera hållbarhetssystem enligt CSRD.
• Högskoleutbildning inom ekonomi.
• Mångårig erfarenhet från en ledande befattning inom ekonomi.
• God förmåga att driva utveckling, analysera komplexa frågor och omsätta dem i praktisk handling.
• Meriterande med erfarenhet från offentlig sektor.
Som person är du en trygg och ödmjuk ledare som får medarbetare att växa genom ett coachande och stödjande ledarskap. Du kan vara tydlig när det behövs men är samtidigt närvarande och lyhörd. I en vardag där bredden på uppgifter är stor och tempot stundtals kan bli högt håller du balansen och fastnar inte i att själv lösa alla frågor - istället bygger du struktur, delegerar och ger dina medarbetare rätt förutsättningar. Samtidigt som du är framåtlutad kräver vardagen en mix av analytiska och strategiska perspektiv.
Övrig information
• Placeringsort: Mörrum
• Start: Enligt överenskommelse, med hänsyn till uppsägningstid
• Varaktighet: Tillsvidare
• Arbetstid: Heltid, dagtid med möjlighet att arbeta hemifrån 2-3 dagar/vecka
• Lön: Individuell lönesättning
I denna rekrytering samarbetar VMAB med Maxkompetens. Vid frågor kontakta gärna ansvarig Rekryteringskonsult Therese Hulte på 076-555 83 80 eller therese.hulte@maxkompetens.se
. Ansökan tas emot via vår hemsida www.maxkompetens.se.
Vi arbetar med ett löpande urval och ser gärna din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 14 september 2025.
Västblekinge Miljö AB (VMAB) är ett kommunalt bolag som ägs av kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. VMAB är ett ansvarsfullt miljöföretag med fokus på framtiden.
Vår uppgift är att samordna avfallshanteringen i de tre kommunerna, där vi ansvarar för planering, mottagning, sortering, ökad återvinning, drift av biogasanläggning, transporter, återvinningscentraler, återvinningsstationer, information och kundtjänst. VMAB driver med egen personal avfallsanläggningen i Mörrum, där även huvudkontoret finns. Återvinningscentralerna drivs till största delen av egen personal, medan transporterna av hushållsavfall utförs av entreprenörer. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Ersättning
