Hajdes ekonomisk förening söker boendestödjaren
Hajdes Ekonomisk Fören / Vårdarjobb / Gotland Visa alla vårdarjobb i Gotland
2026-02-24
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hajdes Ekonomisk Fören i Gotland
Vi söker boendestödjare till våra gruppbostäder.
Omfattning: Timvikarie med möjlighet till fast anställning.
Anställningsform: Timvikariat/tillsvidareanställning med provanställningPubliceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
Språk: Svenska
Körkort: B manuell växel
Utbildning: Omvårdnadsprogrammet eller likvärdig gymnasieutbildning. Inriktning special pedagogik är meriterande.
Hajdes är en socialterapeutisk verksamhet i Fröjel där vi sätter de boende i första rummet. Vi är en LSS verksamhet med boende och dagligverksamhet. Hos oss bor det 16 vuxna fördelat på 5 enheter. Vi är ca 80 anställda. Vi är en idéburen, icke vinstdrivande verksamhet.
Om jobbet:
Vi söker dig som tycker om utmaningar och vill utvecklas som människa, med erfarenhet från arbete med LSS och erfarenhet av utmanande beteende. Även erfarenhet från psykiatri är meriterande. Du ska kunna jobba både i grupp och självständigt. Som medarbetare stödjer du den boende/arbetstagaren i vardagen både i gruppbostaden och den dagliga verksamheten. Stödet innebär bland annat hygienstöd, hushållssysslor, fritidsaktiviteter och arbete i dagligverksamhet.
Som person är du lugn och arbetar lågaffektivt med en närvaro och uppmärksamhet gentemot den boende. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetstiderna är veckans alla dagar, främst kvällar och nätter med sovande jour, även dagtid förekommer.
Lön: Timlön/månadslön enligt avtal
Låter det som något för dig så tveka inte att höra av dig till hajdes@hajdes.se
med CV och ett personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: hajdes@hajdes.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hajdes Ekonomisk Fören
Fröjel Lilla Hajdes 715 (visa karta
)
623 55 KLINTEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hajdes Ek Fören Jobbnummer
9761770