Hagfors Pastorat söker Fastighetsskötare
2025-09-24
Om Hagfors Pastorat
Hagfors pastorat består av fyra kyrkor, församlingshem och kyrkogårdar - platser som betyder mycket för många människor. Vi söker nu en engagerad och praktiskt lagd fastighetsskötare som vill vara med och bidra till vår verksamhet genom att vårda våra fastigheter och till viss del utemiljöer med omsorg och yrkesskicklighet.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare ansvarar du för drift, skötsel och underhåll av församlingens byggnader. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Tillsyn och underhåll av kyrkor, församlingshem och övriga fastigheter
Felsökning och enklare reparationer inom el, VVS och bygg
Dokumentation av utfört arbete och rapportering till arbetsledning
Kontroll och skötsel av värme-, vatten-, el- och ventilationssystem
Felsökning och rapportering av tekniska problem
Kontakt med entreprenörer och besiktningsmän
Samarbeta med kollegor inom kyrkogårdsförvaltningen och övrig personal
Larm
Hantera dator med våra systemKvalifikationer
Erfarenhet av fastighetsskötsel eller motsvarande praktiskt arbete
B-körkort (krav)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Goda IT-kunskaper
Meriterande: utbildning inom fastighetsteknik, bygg, el eller VVSDina personliga egenskaper
Självständig, noggrann och ansvarstagande
God samarbetsförmåga och servicekänsla
Respektfull inställning till Svenska kyrkans värdegrund och verksamhet
Vi erbjuder
En arbetsmiljö präglad av omtanke, respekt och samarbete
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till vår kyrkliga verksamhet och vårdar miljöer som är viktiga för många människor.
Vacker arbetsmiljö med historiska byggnader, gröna kyrkogårdar och naturnära omgivningar.
Goda arbetsvillkor med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och möjlighet till kompetensutveckling.
Stödjande arbetsgemenskap med engagerade kollegor och nära samarbete över yrkesgränser.
Arbetskontor med helt nya och nyrenoverade lokaler i fin miljö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: hagforspastorat.kgf@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hagfors Pastorat
(org.nr 252004-8501), https://www.svenskakyrkan.se/hagfors
Kyrkogårdsvägen 2 (visa karta
)
683 30 HAGFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kyrkogårdsförvaltningen Jobbnummer
9523322